Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть автомобилей (фото)

Досталось и ее собственному авто

В поселке Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила кирпичом шесть автомобилей.

Как информирует в четверг, 11 февраля пресс-служба областной полиции, силовики получили сообщение от жителей поселка о том, что женщина кирпичом бьет автомобили, припаркованные на стоянке у одной из многоэтажек.

Полицейским удалось задержать 39-летнюю местную жительницу, однако гражданка отказалась от каких-либо объяснений своих действий.

Позже выяснилось, что вместе с пятью чужими машинами она разбила и собственный автомобиль. Женщину направили на медицинское освидетельствование, правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

[ + – ] Под Одессой женщина разгромила автомобили [ + – ] Под Одессой женщина разгромила автомобили [ + – ] Под Одессой женщина разгромила автомобили [ + – ] Под Одессой женщина разгромила автомобили [ + – ] Под Одессой женщина разгромила автомобили

Ранее в Киеве группа спортивных парней избила водителя и разбила его автомобиль.

Также мы сообщали, что в Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски в общественном транспорте мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе.

Фокус писал о том, что в Житомире женщина разбила голову сотруднику полиции, ударив его стеклянной бутылкой.