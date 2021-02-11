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Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть автомобилей (фото)

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Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Фото: od.npu.gov.ua | Под Одессой женщина разгромила автомобили

Досталось и ее собственному авто

В поселке Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила кирпичом шесть автомобилей.

Как информирует в четверг, 11 февраля пресс-служба областной полиции, силовики получили сообщение от жителей поселка о том, что женщина кирпичом бьет автомобили, припаркованные на стоянке у одной из многоэтажек.

Полицейским удалось задержать 39-летнюю местную жительницу, однако гражданка отказалась от каких-либо объяснений своих действий.

Позже выяснилось, что вместе с пятью чужими машинами она разбила и собственный автомобиль. Женщину направили на медицинское освидетельствование, правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Под Одессой женщина разгромила автомобили
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Под Одессой женщина разгромила автомобили
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Под Одессой женщина разгромила автомобили
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Под Одессой женщина разгромила автомобили
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Под Одессой женщина разгромила автомобили
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,
Одесса, автомобили, хулиганство, разгром, вандализм,

Ранее в Киеве группа спортивных парней избила водителя и разбила его автомобиль.

Также мы сообщали, что в Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски в общественном транспорте мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе.

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