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Під Одесою жінка розбила цеглиною шість автомобілів (фото)

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Одеса, автомобілі, хуліганство, розгром, вандалізм,
Фото: od.npu.gov.ua | Під Одесою жінка розгромила автомобілі

Дісталося і її власному авто.

У селищі Хлібодарське Біляївського району Одеської області жінка розбила цеглиною шість автомобілів.

Як інформує у четвер, 11 лютого, прес-служба обласної поліції, силовики отримали повідомлення від жителів селища про те, що жінка цеглою б'є автомобілі, припарковані на стоянці біля однієї з багатоповерхівок.

Поліцейським вдалося затримати 39-річну місцеву жительку, проте громадянка відмовилася від будь-яких пояснень своїх дій.

Пізніше з'ясувалося, що разом із п'ятьма чужими машинами вона розбила і власний автомобіль. Жінку спрямували на медичний огляд, правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі
Під Одесою жінка розгромила автомобілі

Раніше в Києві група спортивних хлопців побила водія та розбила його автомобіль.

Також ми повідомляли, що в Кропивницькому через прохання кондуктора одягти маски в громадському транспорті чоловік і жінка цеглиною вибили скло в автобусі.

Фокус писав про те, що в Житомирі жінка розбила голову співробітнику поліції, вдаривши його скляною пляшкою.