Під Одесою жінка розбила цеглиною шість автомобілів (фото)

Дісталося і її власному авто.

У селищі Хлібодарське Біляївського району Одеської області жінка розбила цеглиною шість автомобілів.

Як інформує у четвер, 11 лютого, прес-служба обласної поліції, силовики отримали повідомлення від жителів селища про те, що жінка цеглою б'є автомобілі, припарковані на стоянці біля однієї з багатоповерхівок.

Поліцейським вдалося затримати 39-річну місцеву жительку, проте громадянка відмовилася від будь-яких пояснень своїх дій.

Пізніше з'ясувалося, що разом із п'ятьма чужими машинами вона розбила і власний автомобіль. Жінку спрямували на медичний огляд, правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

[ + – ] Під Одесою жінка розгромила автомобілі [ + – ] Під Одесою жінка розгромила автомобілі [ + – ] Під Одесою жінка розгромила автомобілі [ + – ] Під Одесою жінка розгромила автомобілі [ + – ] Під Одесою жінка розгромила автомобілі

Раніше в Києві група спортивних хлопців побила водія та розбила його автомобіль.

Також ми повідомляли, що в Кропивницькому через прохання кондуктора одягти маски в громадському транспорті чоловік і жінка цеглиною вибили скло в автобусі.

Фокус писав про те, що в Житомирі жінка розбила голову співробітнику поліції, вдаривши його скляною пляшкою.