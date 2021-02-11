Під Одесою жінка розбила цеглиною шість автомобілів (фото)
Дісталося і її власному авто.
У селищі Хлібодарське Біляївського району Одеської області жінка розбила цеглиною шість автомобілів.
Як інформує у четвер, 11 лютого, прес-служба обласної поліції, силовики отримали повідомлення від жителів селища про те, що жінка цеглою б'є автомобілі, припарковані на стоянці біля однієї з багатоповерхівок.
Поліцейським вдалося затримати 39-річну місцеву жительку, проте громадянка відмовилася від будь-яких пояснень своїх дій.
Пізніше з'ясувалося, що разом із п'ятьма чужими машинами вона розбила і власний автомобіль. Жінку спрямували на медичний огляд, правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.
Раніше в Києві група спортивних хлопців побила водія та розбила його автомобіль.
Також ми повідомляли, що в Кропивницькому через прохання кондуктора одягти маски в громадському транспорті чоловік і жінка цеглиною вибили скло в автобусі.
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