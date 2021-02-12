В Ивано-Франковске прохожие гасили пожар снежками (видео)

Пожар случился в одной из аптек города. Сперва загорелась ее вывеска, а позже огонь перекинулся на ступеньки.

В Ивано-Франковске на ул. Вовчинецкой загорелась иллюминационная вывеска одной из аптек. Прохожие, не растерявшись, начали тушить пожар, сбивая огонь снежками. Об этом рассказывает издание "Версии".

Огонь с вывески перекинулся и на ступеньки аптеки.

Сообщается, что инцидент случился на перекрестке улицы Вовчинецкой с улицей Трачив. Причины возгорания СМИ неизвестны. По предварительной информации, пострадавших из-за пожара нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что против жителя Ульяновской области (РФ) возбудили уголовное дело после крупного пожара в жилом доме. Правоохранители подозревают, что он сам устроил поджог, не желая платить за коммунальные услуги.