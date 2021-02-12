В Івано-Франківську перехожі гасили пожежу сніжками (відео)

Пожежа трапилася в одній з аптек міста. Спершу загорілася її вивіска, а пізніше вогонь перекинувся на сходинки.

В Івано-Франківську по вул. Вовчинецькій загорілася ілюмінаційна вивіска однієї з аптек. Перехожі, не розгубившись, почали гасити пожежу, збиваючи вогонь сніжками. Про це розповідає видання "Версії".

Вогонь з вивіски перекинувся і на сходинки аптеки.

Повідомляється, що інцидент стався на перехресті вулиці Вовчинецької з вулицею Трачів. Причини загоряння ЗМІ невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих через пожежу немає.

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Нагадаємо: раніше повідомлялося, що проти жителя Ульяновської області (РФ) порушили кримінальну справу після великої пожежі в житловому будинку. Правоохоронці підозрюють, що він сам влаштував підпал, не бажаючи платити за комунальні послуги.