Россиянина подозревают в поджоге квартиры из-за нежелания оплачивать коммунальные услуги

Против жителя Ульяновской области возбудили уголовное дело после крупного пожара в жилом доме

Правоохранители подозревают, что 29-летний мужчина устроил поджог, не желая платить за коммунальные услуги. Подробности происшествия опубликовала пресс-служба областного Управления МВД.

Накануне диспетчер пожарной части сообщил в отдел полиции по Заволжскому району о поджоге квартиры в жилом доме на улице Академика Павлова. Полицейские отправились на место пожара и расследовали обстоятельства инцидента. Вскоре патрульные задержали предполагаемого поджигателя, которым оказался безработный сын хозяйки квартиры.

По информации следствия, женщина пустила подозреваемого пожить к себе вместе с женой и детьми. 7 февраля вечером у хозяйка поссорилась с сыном из-за злоупотребления алкоголем и неуплаты коммунальных услуг. Затаив обиду, россиянин дождался, когда останется один в квартире, специально поджег диван и устроил пожар, после чего покинул помещение. Соседи заметили возгорание и вызвали спасателей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 февраля на территории Запорожской областной инфекционной клинической больницы произошел крупный пожар. Возгорание возникло на первом этаже лечебного корпуса и вскоре пламя охватило 20 квадратных метров. В результате катастрофы четыре человека погибли, а еще двое получили повреждения. По данным местных СМИ, жертвами пожара стали три пациента реанимации и молодая девушка, работавшая врачом. Спасателям пришлось выносить больных людей на руках, всего вытащили восемь человек.

Глава Минздрава Максим Степанов экстренно отправился в Запорожье, чтобы разбираться в причинах трагедии. По его словам, правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания, по результатам расследования виновных привлекут к ответственности. Министр также выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших украинцев.