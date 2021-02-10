Росіянина підозрюють у підпалі квартири через небажання оплачувати комунальні послуги

Проти жителя Ульяновської області порушили кримінальну справу після великої пожежі в житловому будинку.

Правоохоронці підозрюють, що 29-річний чоловік влаштував підпал, не бажаючи платити за комунальні послуги. Подробиці події опублікувала прес-служба обласного Управління МВС.

Напередодні диспетчер пожежної частини повідомив у відділок поліції по Заволзькому районі про підпал квартири в житловому будинку на вулиці Академіка Павлова. Поліцейські вирушили на місце пожежі та розслідували обставини інциденту. Незабаром патрульні затримали ймовірного палія, яким виявився безробітний син господарки квартири.

За інформацією слідства, жінка пустила підозрюваного пожити до себе разом із дружиною та дітьми. 7 лютого ввечері господиня посварилася із сином через зловживання алкоголем і несплату комунальних послуг. Затамувавши образу, росіянин дочекався, коли залишиться один у квартирі, спеціально підпалив диван і влаштував пожежу, після чого покинув приміщення. Сусіди помітили загоряння та викликали рятувальників.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 167 КК РФ (навмисні знищення або пошкодження майна).

Раніше повідомлялося, що в ніч із 3 на 4 лютого на території Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні сталася велика пожежа. Займання виникло на першому поверсі лікувального корпусу та незабаром полум'я охопило 20 квадратних метрів. Унаслідок катастрофи чотири людини загинули, а ще двоє отримали пошкодження. За даними місцевих ЗМІ, жертвами пожежі стали три пацієнти реанімації і молода дівчина, яка працювала лікарем. Рятувальникам довелося виносити хворих людей на руках, усього витягли вісім чоловік.

Глава МОЗ Максим Степанов екстрено вирушив до Запоріжжя, щоб розбиратися в причинах трагедії. За його словами, правоохоронці встановлюють обставини загоряння, за результатами розслідування винних притягнуть до відповідальності. Міністр також висловив свої співчуття рідним і близьким постраждалих українців.