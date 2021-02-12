Опрос ко Дню святого Валентина: женщины больше хотят быть любимыми, чем любить

48% мужчин ответили, что для них важнее самим любить, а 30% — быть любимыми.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, посвященный Дню святого Валентина. Его результаты свидетельствуют о том, что для 56% женщин важнее, чтобы их любили, тогда как 29% ответили, что им важнее самим любить. Еще 15% женщин затруднились с ответом на этот вопрос.

Для мужчин ситуация противоположная. Больше мужчин — 48% — утверждают, что для них важнее самим любить, тогда как лишь для 30% важнее, чтобы их любили. 23% мужчин не знали что ответить на этот вопрос.

[ + – ] Соцопрос ко Дню святого Валентина, 2021 год Фото: скриншот

Примечательно, что 43% украинцев ответили, что для них важнее, чтобы их любили, а 38% сказали, что для них важнее самим любить. 19% респондентов затруднились с ответом.

55% опрошенных заявили, что планируют дарить подарки на День святого Валентина в этом году, тогда как отрицательно на этот вопрос ответили 43%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Опрос проводили с 6 по 8 февраля 2021 года.

Отметим, Фокус подготовил статью с советами для тех, кто не решил где и с кем будет отмечать День святого Валентина в этому году.