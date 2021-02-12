Опитування до Дня святого Валентина: жінки більше хочуть бути коханими, ніж кохати

48% чоловіків відповіли, що для них важливіше самим кохати, а 30% — бути коханими.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, присвячене Дню святого Валентина. Його результати свідчать про те, що для 56% жінок важливіше, щоб їх кохали, тоді як 29% відповіли, що їм важливіше самим кохати. Ще 15% жінок не змогли дати відповідь на це питання.

Для чоловіків ситуація протилежна. Більше чоловіків — 48% — стверджують, що для них важливіше самим кохати, тоді як лише для 30% важливіше, щоб їх кохали. 23% чоловіків не знали що відповісти на це питання.

[ + – ] Соцопитування до Дня святого Валентина, 2021 рік Фото: скриншот

Варто сказати, що 43% українців відповіли, що для них важливіше, щоб їх кохали, а 38% сказали, що для них важливіше самим кохати. 19% респондентів не визначилися з відповіддю.

55% опитаних заявили, що планують дарувати подарунки на День святого Валентина цьогоріч, тоді як негативно на це питання відповіли 43%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Опитування проводили з 6 по 8 лютого 2021 року.

Зазначимо, Фокус підготував статтю з порадами для тих, хто не вирішив де і з ким святкуватиме День святого Валентина цьогоріч.