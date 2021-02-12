Самоубийство на детской площадке в Киеве: стали известны подробности (видео)

По словам друга погибшего, мужчина мог покончить с собой из-за женщины.

Стали известны подробности самоубийства мужчины на детской площадке в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

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По словам друга погибшего Андрея, мужчину звали Пилипюком Виктором Викторовичем.

Виктор говорил общему с Андреем знакомому, что ему осталось жить несколько часов.

"Я только что встречал нашего общего товарища, он ему сказал: "прощай, мне осталось жить пару часов". Потом произошел взрыв. Понял, что это Витя, наш общий товарищ", — рассказал мужчина.

Мужчина рассказал, что Виктор занимался мелким бизнесом, покупал часы, антиквариат. Был порядочным, помогал во всем. Он прямо не сообщил причину самоубийства Виктора, но сказал, что "ни одна женщина не достойна, чтобы отдать за нее жизнь".

"Я не знаю, что у них происходило, но могу сказать одно: то, что он — человек порядочный. Я его вчера видел. Сегодня мимо проходил, видел, что он расстроен. Если бы знал, что такое может произойти, конечно, переубедил бы его", — рассказал друг погибшего.

Он говорит, что у него трое детей, но один погиб несколько лет назад.

"Его сын погиб под мостом. Сын мог сброситься или его могли сбросить. Он после смерти очень сильно изменился", — сообщил друг погибшего.

Напомним, в Киеве в Соломенском районе во дворе дома на Чоколовском бульваре мужчина подорвал себя гранатой.