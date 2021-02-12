Самогубство на дитячому майданчику в Києві: відомі подробиці (відео)

За словами друга загиблого, чоловік міг накласти на себе руки через жінку.

Відомі подробиці самогубства чоловіка на дитячому майданчику в Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє кореспондент Фокуса.

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За словами друга загиблого Андрія, чоловіка звали Пилип'юк Віктор Вікторович.

Віктор говорив спільному з Андрієм знайомому, що йому залишилося жити кілька годин.

"Я тільки що зустрічав нашого спільного товариша, він йому сказав: "прощай, мені залишилося жити пару годин". Потім стався вибух. Зрозумів, що це Вітя, наш спільний товариш", — розповів чоловік.

Чоловік розповів, що Віктор займався дрібним бізнесом, купував годинники, антикваріат. Був порядною, допомагав у всьому. Він прямо не повідомив причину самогубства Віктора, але сказав, що "жодна жінка не гідна, щоб віддати за неї життя".

"Я не знаю, що у них відбувалося, але можу сказати одне: те, що він — людина порядна. Я його вчора бачив. Сьогодні повз проходив, бачив, що він засмучений. Якби знав, що таке може статися, звичайно, переконав б його ", — розповів друг загиблого.

Він каже, що у нього троє дітей, але один загинув кілька років тому.

"Його син загинув під мостом. Син міг зістрибнути або його могли скинути. Він після смерті дуже сильно змінився", — повідомив друг загиблого.

Нагадаємо, у Києві в Солом'янському районі у дворі будинку на Чоколівському бульварі чоловік підірвав себе гранатою.