Нацсовет проверит "112 Украина" из-за слов Симоненко о "гражданской войне" на Донбассе

Экс-политика обвинили в создании "дополнительной напряженности в обществе" и распространении "протестных настроений среди граждан".

Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания на онлайн-заседании в пятницу, 12 февраля назначил внеплановую безвыездную проверку "Телерадиокомпании 112 ТВ", а в частности – ее спутниковому телеканалу "112 Украина".

Проверка будет проведена в связи с высказываниями экс-нардепа II-VII созывов Петра Симоненко в эфире вечернего ток-шоу "Голос народа", которое транслировалось на "112"-ом в воскресение, 29-го января этого года.

"Петр Симоненко в своем выступлении допустил высказывания, направленные на компрометацию Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и политического руководства Украины", – сообщается на сайте регулятора.

Также, согласно оценке Нацрады, слова Симоненко способствовали "созданию панических настроений, обострению и дестабилизацию общественно-политической ситуации, созданию дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан". Кроме того, по результатам предварительного мониторинга Нацсовет по телерадиовещанию выявил признаки "разжигания национальной вражды".

В частности, по словам ответственного секретаря Национального совета Юрия Зиневича, который выступал докладчиком по данному вопросу, в частности, во время эфира, Петром Симоненко были допущены следующие высказывания:

"Война-то, гражданская, продолжается. Надо войну гражданскую прекратить и вопрос о мире стоит ребром".

"Исполнители – это украинские националисты, и неофашисты. И они развязали эту войну. Которых поддержали США. Ведь это американцы поддерживают национал-олигаржический режим в Украине, а это означает, что для Европы – они очажок неофашизма – авангардом которого являются украинские националисты".

"Господин Петр Симоненко утверждает, что в Украине на территории ОРДЛО продолжается внутренний конфликт, называя его "гражданской войной" – то есть такой формой конфликта, которая исключает РФ, как его сторону", – сообщается в заявлении ведомства.

Альтернативного взгляда на вопрос, "который является чувствительным для национальной безопасности Украины", лицензиатом предоставлено не было, а ведущие передачи "не опровергли и не отнеслись критически к одному высказывания политика", во время ток-шоу. То есть "не предприняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды".

Таким образом, при проверке ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" будет выяснено, придерживался ли вещатель требований абзаца четвертого части второй статьи шестой; пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также, части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", в которых перечислены признаки вышеизложенных нарушений.

"Проверка будет проведена в период с 26.02.2021 по 12.03.2021", – коротко добавили в регуляторе.

На этом же заседании Нацсовет назначил проверку телеканалу "НАШ" за распространение пропагандистских сообщений в эфире экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым, о чем мы уже писали ранее в пятницу, 12 февраля.