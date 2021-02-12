Нацсовет телерадиовещания проверит телеканалу "НАШ" из-за высказываний Азарова (видео)

Телеканал из-за выступлений Азарова подозревается в разжигании межнациональной розни и дезинформации. Ведущих же обвиняют в том, что они не препятствовали и не реагировали на реплики гостя.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначили проверку телеканалу "НАШ" за распространение пропагандистских сообщений в эфире экс-премьером Николаем Азаровым. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Во телепередачи "Марафон" Николай Азаров во время диалога с ведущими заявлял, что Россия не принимает участия в вооруженном конфликте на Донбассе. Экс-премьер-министр игнорировал факта наличия незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. А также обвиняет украинские вооруженные силы в агрессии против Украины.

"Имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы", — говорил Азаров.

В Нацсовете считают, что ведущие телеканала никаким образом не препятствовали и не реагировали на заявления Азарова, тем самым проигнорировали права зрителей получить полную и объективную информацию.

Сообщается, что Николай Азаров является частым гостем телеканала, а поэтому руководство канала не могло не знать о позиции политика. Это может свидетельствовать об осознанном намерении формировать телеканалом такую повестку дня. Их действия могут привести к разжиганию межнациональной розни, распространению дезинформации и обострению военного противостояния в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

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Исходя из этого, Нацсовет назначил проверку в период с 26 февраля по 12 марта 2021 года.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что он не планирует вводить санкции против телеканала "НАШ".

Сообщается, что после отключения каналов Козака Медведчука охват телеканала "НАШ" возрос в 3,7 раза.

Ранее ультраправые в Киеве требовали закрытия телеканала "НАШ".