Зеленский заявил, что не планирует закрывать телеканал "НАШ" (видео)

По словам президента, власти должны были еще в 2018 году закрыть NewsOne, 112 Украина и Zik.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением СНБО наложены санкции на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора. Об этом Зеленский заявил на брифинге во время поездки на Донбасс, передает Интерфакс-Украина.

"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие", — ответил Зеленский на вопрос журналистки телеканала "НАШ" о возможности закрытия телеканала вслед за 112 Украина, NewsOne и Zik.

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборантах, инициированный "ЕС", если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: "В этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами с временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги есть только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить".

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.