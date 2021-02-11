Зеленський заявив, що не планує закривати телеканал "НАШ" (відео)

За словами президента, влада повинна була ще у 2018 році закрити NewsOne, 112 Україна і Zik.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням РНБО накладені санкції на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території і з держави-агресора. Про це Зеленський заявив на брифінгу під час поїздки на Донбас, передає Інтерфакс-Україна.

"Наші телеканали не закривали. Ми закривали чужі", — відповів Зеленський на питання журналістки телеканалу "НАШ" про можливість закриття телеканалу слідом за 112 Україна, NewsOne і Zik.

На уточнення, чи підпише президент закон про колаборантів, ініційований "ЄС", якщо він буде проголосований у парламенті, Зеленський відповів: "У цієї партії була можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території і з Російської Федерації, ще у 2018 році. Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є тільки потугами, тому що будь-який лідер повинен робити серйозні кроки, а не просто говорити".

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Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно.