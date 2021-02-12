Нацрада телерадіомовлення перевірить телеканал "НАШ" через висловлювання Азарова (відео)

Телеканал через виступи Азарова підозрюється в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та дезінформації. Ведучих же звинувачують у тому, що вони не перешкоджали і не реагували на репліки гостя.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначили перевірку телеканалу "НАШ" за поширення пропагандистських повідомлень в ефірі екс-прем'єром Миколою Азаровим. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

У телепередачі "Марафон" Микола Азаров під час діалогу з ведучим заявляв, що Росія не бере участі в збройному конфлікті на Донбасі. Екс-прем'єр-міністр ігнорував факт наявності незаконних збройних формувань в ОРДЛО. А також звинувачує українські збройні сили в агресії проти України.

"Є громадянський конфлікт. А в громадянському конфлікті заборонено використовувати збройні сили", — говорив Азаров.

У Нацраді вважають, що ведучі телеканалу ніяким чином не перешкоджали і не реагували на заяви Азарова, тим самим проігнорували права глядачів отримати повну й об'єктивну інформацію.

Повідомляється, що Микола Азаров є частим гостем телеканалу, а тому керівництво каналу не могло не знати про позицію політика. Це може свідчити про усвідомлений намір формувати телеканалом такий порядок денний. Їх дії можуть призвести до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, поширенню дезінформації та загострення військового протистояння в окремих районах Донецької та Луганської областях.

[ + – ]

Зважаючи на це, Нацрада призначила перевірку в період з 26 лютого по 12 березня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що він не планує вводити санкції проти телеканалу "НАШ".

Повідомляється, що після відключення каналів Козака Медведчука охоплення телеканалу "НАШ" зросло в 3,7 разів.

Раніше ультраправі в Києві вимагали закриття телеканалу "НАШ".