Нацрада перевірить "112 Україна" через слова Симоненка про "громадянську війну" на Донбасі

Екс-політика звинуватили в створенні "додаткової напруженості в суспільстві" та поширенні "протестних настроїв серед громадян".

Нацрада України з питань телерадіомовлення на онлайн-засіданні в пʼятницю, 12 лютого призначила позапланову безвиїзну перевірку "Телерадіокомпанії 112 ТВ", а зокрема — її супутниковому телеканалу "112 Україна".

Перевірка буде проведена в звʼязку з висловлюваннями екс-нардепа II-VII скликань Петра Симоненка в ефірі вечірнього ток-шоу "Голос народу", яке транслювалося на "112"-му в неділю, 29-го січня цього року.

"Петро Симоненко у своєму виступі припустився висловлювань, спрямованих на компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України", — повідомляється на сайті регулятора.

Також, згідно з оцінкою Нацради, слова Симоненка сприяли "створенню панічних настроїв, загостренню та дестабілізації суспільно-політичної ситуації, створенню додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян". Крім того, за результатами попереднього моніторингу Нацрада з телерадіомовлення виявила ознаки "розпалювання національної ворожнечі".

Зокрема, за словами відповідального секретаря Національної ради Юрія Зіневича, який виступав доповідачем із цього питання, зокрема, під час ефіру, Петром Симоненком були допущені такі висловлювання:

"Війна-то, громадянська, триває. Треба війну громадянську припинити і питання про мир стоїть ребром".

"Виконавці — це українські націоналісти, і неофашисти. І вони розвʼязали цю війну. Яких підтримали США. Адже це американці підтримують націонал-олігархічний режим в Україні, а це означає, що для Європи — вони очажок неофашизму — авангардом якого є українські націоналісти".

"Пан Петро Симоненко стверджує, що в Україні на території ОРДЛО триває внутрішній конфлікт, називаючи його "громадянською війною" — тобто такою формою конфлікту, яка заперечує РФ як його сторону", — повідомляється в заяві відомства.

Альтернативного погляду на питання, "яке є чутливим для національної безпеки України", ліцензіатом надано не було, а ведучі передачі "не спростували і не поставилися критично до одного висловлювання політика", під час ток-шоу. Тобто "не вжили ніяких дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі".

Таким чином, під час перевірки ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" буде зʼясовано, чи дотримувався мовник вимог абзацу четвертого частини другої статті шостої; пунктів а) і в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також, частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію", в яких перераховані ознаки вищевикладених порушень.

"Перевірка буде проведена в період з 26.02.2021 по 12.03.2021", — коротко додали в регуляторі.

На цьому ж засіданні Нацрада призначила перевірку телеканалу "НАШ" за поширення пропагандистських повідомлень в ефірі екс-премʼєр-міністром України Миколою Азаровим, про що ми вже писали раніше в пʼятницю, 12 лютого.