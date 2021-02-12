В аэропорт Киева прибыл самый маленький реактивный самолет в мире (фото)

Самолет Cirrus Aircraft Vision Jet SF 50 рассчитан на 6 пассажиров.

В Аэропорт Киева имени "Сикорского" приземлился самый маленький одномоторный реактивный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Аэропорта в Фейсбуке.

Кто был пассажиром бизнес-джета неизвестно. И на сервисе FlyghtRadar борт данного самолета также не был обозначен.

Самолет уникален тем, что он имеет парашютную систему, которую можно использовать при аварийной ситуации. Его длина составляет лишь 9,5 метров. Но при этом он позволяет перевозить 6 пассажиров плюс один пилот и 1 тонну багажу.

Стоимость такого самолета начинается с 1,9 млн долларов. В мире выпущено всего 500 таких экземпляров. Серийное производство и эксплуатация самолета началась в 2015 году. Крейсерская скорость самолета достигает 564 километров в час. На одной заправке самолет способен преодолеть более 2300 км. Вес пустого самолета составляет 1,6 тонны.

На сайте производителя указано, что самолет можно кастомизировать. У него есть три варианта комплектации: "семейный" с 6 местами, "исключительный" с 3 пассажирскими местами и столиками, а также "максимальная" с 6 местами и наличием телевизоров в салоне.

Напомним, аэропорт "Жуляны" ждет модификация. Его взлетно-посадочную полосу увеличат.