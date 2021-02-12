В аеропорт Києва прибув найменший реактивний літак у світі (фото)

Літак Cirrus Aircraft Vision Jet SF 50 розрахований на 6 пасажирів.

В аеропорт Києва імені "Сікорського" приземлився найменший одномоторний реактивний літак. Про це повідомляє прес-служба Аеропорту у Фейсбуці.

Хто був пасажиром бізнес-джета невідомо. І на сервісі FlyghtRadar борт цього літака також не був позначений.

Літак унікальний тим, що він має парашутну систему, яку можна використовувати під час аварійної ситуації. Його довжина становить лише 9,5 метрів. Але при цьому він дозволяє перевозити 6 пасажирів плюс один пілот та 1 тонну багажу.

Вартість такого літака починається з 1,9 млн доларів. У світі випущено всього 500 таких екземплярів. Серійне виробництво та експлуатація літака почалася в 2015 році. Крейсерська швидкість літака досягає 564 кілометри на годину. На одній заправці літак здатний подолати понад 2 300 км. Вага порожнього літака становить 1,6 тонни.

На сайті виробника вказано, що літак можна кастомізувати. У нього є три варіанти комплектації: "сімейна" із 6 місцями, "виняткова" з 3 пасажирськими місцями і столиками, а також "максимальна" із 6 місцями та наявністю телевізорів у салоні.

Нагадаємо, аеропорт "Жуляни" чекає модифікація. Його злітно-посадкову смугу збільшать.