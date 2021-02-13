YouTube-канал юной блогерши получил тысячи подписчиков после объявления на столбе (фото, видео)

На канал Виты из села Зимна Вода уже подписались более 32 тысяч человек.

8 февраля пользователь Сонькоу обнародовала в соцсети Twitter фотографию написанного от руки объявления на уличном столбе. Автор рекламы детским почерком просил людей подписываться на YouTube-канал "Природа ТВ", обещая интересные видео.

Сонькоу уточнила, что в день, когда она опубликовала фото объявления, у канала было 13 подписчиков. После того как в соцсетях запустили флешмоб в поддержку автора, на аккаунт успели подписаться более 32 тысяч человек. И сегодня, 13 февраля, автор YouTube-канала "Природа ТВ" ответил Сонькоу: "Спасибо вам большое за столько подписчиков".

Что касается самого канала на видеохостинге, то там публикуются видеоролики с домашними животными. В частности, там есть видео с котом, попугаем, щенком и курицами.

Некоторые видео набирают по несколько тысяч просмотров, пользователи активно комментируют и лайкают ролики. Самое популярное на сегодня видео – о том, как "кот подрался с курочкой" (более 48 тыс. просмотров).

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Вторая часть драки кота с курицей набрала пока 21 000 просмотров.

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Журналисты ТСН нашли юного блогера. Оказалось, что это 10-летняя Вита из села Зимна Вода Львовской области. Ролики девочка начала снимать, когда из-за пандемии коронавируса школу перевели на удаленное обучение.

Популярность очень повлияла на девочку, рассказала ее мать Ирина.

"Она очень счастлива. Она надеялась набрать хотя бы тысячу подписчиков. Очень обрадовалась, когда появился первый подписчик, прочитавший объявление на столбе. Сейчас она так вдохновлена, думает над следующими видео, хочет, чтобы это было интересно, и очень боится подвести своих поклонников", – рассказала женщина.

Кроме того, история с блогером получила еще один неожиданный поворот. В соцсетях запустили необычный флешмоб – пользователи публикуют написанные от руки объявления с призывами поддержать ребенка, а также подписываться на их каналы.

Так уже сделали "ВВС News Україна",

и Национальное антикоррупционное бюро.

Отметим, ранее в итальянской Флоренции прокуратура нашла обладательницу аккаунта в социальной сети TikTok, которая распространяла контент, являющийся подстрекательством к самоубийству.