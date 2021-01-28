48-летняя итальянская TikTok-блогерша подстрекала детей к самоубийству

Женщина размещала на своей странице в соцсети видео, на которых были запечатлены опасные для жизни состязания. Прокуратура сочла эти видео опасными.

В итальянской Флоренции прокуратура нашла обладательницу аккаунта в социальной сети TikTok, которая распространяла контент, являющийся подстрекательством к самоубийству. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на представителя Почтовой полиции.

Речь идет о 48-летней итальянке, которая разместила на своей странице видео, где мужчина и женщина соревновались в том, кто из них дольше продержится без воздуха. По мнению полиции, происходящее на видео могло стать примером для подражания у детей, потому женщине предъявили обвинение в подстрекательстве к самоубийству.

Во время расследования криминалисты выяснили, что подобные видео женщина публиковала в соцсети регулярно. Именно благодаря этому она завоевала популярность у более чем 730 тысяч подписчиков.

В пользу того, что контент на ее странице действительно был подстрекательством, говорило видео одного из ее подписчиков, который угрожал покончить с собой.

Большинство пользователей TikTok – подростки и дети.

Как сообщалось ранее, Италия потребовала от TikTok удалить аккаунты детей после гибели 10-летней девочки из-за флешмоба.

Врачи констатировали у ребенка смерть мозга после того, как она приняла участие в Blackout Challenge, запущенном в соцсети.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор требовал запретить призывы к участию в акциях за Навального от администрации социальной сети TikTok.

"Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", — цитируют на сайте Роскомнадзора свое требование.

Напомним, что в Новосибирске мужчина повесился в прямом эфире в новогоднюю ночь. У него остались беременная жена и двое детей.