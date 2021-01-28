48-річна італійська TikTok-блогерка підбурювала дітей до самогубства

Жінка розміщувала на своїй сторінці в соцмережі відео, на яких були зображені небезпечні для життя змагання. Прокуратура визнала ці відео небезпечними.

В італійській Флоренції прокуратура знайшла власницю облікового запису в соціальній мережі TikTok, яка поширювала контент, що є підбурюванням до самогубства. Про це повідомляє France 24 з посиланням на представника Поштової поліції.

Йдеться про 48-річну італійку, яка розмістила на своїй сторінці відео, де чоловік і жінка змагалися в тому, хто з них довше протримається без повітря. На думку поліції, те, що відбувається на відео, могло стати прикладом для наслідування в дітей, тому жінці пред'явили звинувачення в підбурюванні до самогубства.

Під час розслідування криміналісти з'ясували, що подібні відео жінка публікувала в соцмережі регулярно. Саме завдяки цьому вона завоювала популярність у понад 730 тисяч підписників.

На користь того, що контент на її сторінці дійсно був підбурюванням, говорило відео одного з її підписників, який погрожував накласти на себе руки.

Більшість користувачів TikTok — підлітки і діти.

Як повідомлялося раніше, Італія зажадала від TikTok видалити акаунти дітей після загибелі 10-річної дівчинки через флешмоб.

Лікарі констатували в дитини смерть мозку після того, як вона взяла участь у Blackout Challenge, запущеному в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що Роскомнагляд вимагав заборонити заклики до участі в акціях за Навального від адміністрації соціальної мережі TikTok.

"Просимо вас негайно вжити вичерпних заходів щодо недопущення поширення подібної протиправної інформації на платформі TikTok", — цитують на сайті Роскомнагляду свою вимогу.

Нагадаємо, що в Новосибірську чоловік повісився в прямому ефірі в новорічну ніч. У нього залишилися вагітна дружина і двоє дітей.