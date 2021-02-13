YouTube-канал юного блогера отримав тисячі підписників після оголошення на стовпі (фото, відео)

На канал Віти з села Зимна Вода вже підписалися понад 32 тисяч осіб.

8 лютого користувач Сонькоу оприлюднила в соцмережі Twitter фотографію написаного від руки оголошення на вуличному стовпі. Автор реклами дитячим почерком просив людей підписуватися на YouTube-канал "Природа ТВ", обіцяючи цікаві відео.

Сонькоу уточнила, що в день, коли вона опублікувала фото оголошення, у каналу було 13 передплатників. Після того як в соцмережах запустили флешмоб на підтримку автора, на аккаунт встигли підписатися понад 32 тисяч осіб. І сьогодні, 13 лютого, автор YouTube-каналу "Природа ТВ" відповів Сонькоу: "Дякуємо вам за стільки підписників".

Що стосується самого каналу на відеохостингу, то там публікуються відеоролики з тваринами. Зокрема, там є відео з котом, папугою, щеням і курками.

Деякі відео набирають по кілька тисяч переглядів, користувачі активно коментують і лайкають ролики. Найпопулярніше на сьогодні відео — про те, як "кіт побився з курочкою" (більше 48 тис. Переглядів).

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Друга частина бійки кота з куркою набрала поки 21 000 переглядів.

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Журналісти ТСН знайшли юного блогера. Виявилося, що це 10-річна Віта з села Зимна Вода Львівської області. Ролики дівчинка почала знімати, коли через пандемію коронавіруса школу перевели на віддалене навчання.

Популярність дуже вплинула на дівчинку, розповіла її мати Ірина.

"Вона дуже щаслива. Вона сподівалася набрати хоча б тисячу передплатників. Дуже зраділа, коли зʼявився перший передплатник, який прочитав оголошення на стовпі. Зараз вона так натхненна, думає над наступними відео, хоче, щоб це було цікаво, і дуже боїться підвести своїх шанувальників", — розповіла жінка.

Крім того, історія з блогером отримала ще один несподіваний поворот. У соцмережах запустили незвичайний флешмоб — користувачі публікують написані від руки оголошення із закликами підтримати дитину, а також підписуватися на їхні канали.

Так уже зробили "ВВС News Україна" ,

і Національне антикорупційне бюро.

Відзначимо, раніше в італійській Флоренції прокуратура знайшла власницю облікового запису в соціальній мережі TikTok, яка поширювала контент, який є підбурюванням до самогубства.