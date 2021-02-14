За год украинцев стало почти на 300 тысяч меньше: демограф рассказала, почему

С советских времен рождаемость в Украине упала, а продолжительность жизни — не увеличилась.

Научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24", объясняя причины снижения численности населения Украины, отметила, что в нашей стране уровень рождаемости один из самых низких по всей Европе.

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни. И нет стабильной динамики роста, к сожалению. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", — сказала Ткаченко.

Она отметила, что для улучшения демографической ситуации в стране украинцам стоит лучше друг к другу относиться. По ее словам, необходимо менять настроение в обществе для того, чтобы украинцы чувствовали себя комфортнее и увереннее.

"Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", — сказала она.

Впрочем, эксперт предположила, что в этом году в большинстве стран мира будет наблюдаться снижение рождаемости из-за пандемии.

Ткаченко отметила, что демографическая ситуация в Украине сильнее всего похожа на ситуации в странах бывшего СССР и Восточной Европы.

Отметим, согласно подсчетам Госстата, в течение 2020 года численность населения Украины сократилась почти на 300 тысяч человек. За 11 месяцев 2020 года в стране умерло 549 170 человек, а детей родилось 268 900. Таким образом население Украины по состоянию на 1 декабря 2020 года составило 41 миллион 629 тысяч и 930 человек.