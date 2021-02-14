За рік українців стало майже на 300 тисяч менше: демограф розповіла, чому

З радянських часів народжуваність в Україні впала, а тривалість життя — не збільшилася.

Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі телеканалу "Україна 24", пояснюючи причини зниження чисельності населення України, зазначила, що в нашій країні рівень народжуваності один з найнижчих по всій Європі.

"Як правило, головна увага у нас приділяється народжуваності, але головна наша проблема ще з радянських часів — коротка тривалість життя. І немає стабільної динаміки зростання, на жаль. Багато людей помирає навіть в працездатному віці, особливо чоловіки, тому велика різниця між кількістю жінок і чоловіків", — сказала Ткаченко.

Вона зазначила, що для поліпшення демографічної ситуації в країні українцям варто краще один до одного ставитися. За її словами, необхідно змінювати настрій у суспільстві для того, щоб українці відчували себе комфортніше і впевненіше.

"Для кращої народжуваності потрібна впевненість у завтрашньому дні, як би це не банально звучало", — сказала вона.

Втім, експерт припустила, що в цьому році в більшості країн світу буде спостерігатися зниження народжуваності через пандемію.

Ткаченко зазначила, що демографічна ситуація в Україні найбільше схожа на ситуації в країнах колишнього СРСР і Східної Європи.

Відзначимо, згідно з підрахунками Держстату, протягом 2020 року чисельність населення України скоротилася майже на 300 тисяч осіб. За 11 місяців 2020 року в країні померло 549 170 осіб, а дітей народилося 268 900. Таким чином населення України станом на 1 грудня 2020 року склало 41 мільйон 629 тисяч і 930 осіб.