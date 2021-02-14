В честь Дня святого Валентина пару из Харькова сковали одной цепью на 3 месяца (видео)

Влюбленные хотят попасть в Книгу рекордов Украины. На цепь поставили пломбу, чтобы пара втайне не снимала крепления.

Пара влюбленных из Харькова в честь Дня святого Валентина приехала в Киев, где их приковали друг к другу цепью. Александр и Виктория планируют прожить так три месяца для того, чтобы установить рекорд. Об этом рассказывает ТСН.

Заковывали в цепь ребят в присутствии представителей Книги рекордов Украины возле скульптуры "Единение" на Днепровской набережной. Цепь — целостная, снять ее получится только при помощи специалиста. На цепь поставили пломбу, чтобы пара втайне не могла ее снять.

[ + – ] Пара из Харькова заковала себя в цепи на 3 месяца

Новость начали активно обсуждать в социальных сетях. Один из наиболее частых вопросов, которым задавались комментаторы — это "Как они хотя бы курточки снимут?". Также пользователи соцсетей спрашивали "Как они собираются ходить на работу?" и "Как они будут ходить в туалет?".

Напомним, Фокус ко Дню святого Валентина, который празднуют 14 февраля, подготовил подборку из 20 наиболее завидных женихов и невест Украины. В список попали Юлия Мендель, Михаил Порошенко и многие другие.