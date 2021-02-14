На честь Дня святого Валентина пару з Харкова скували одним ланцюгом на 3 місяці (відео)

Закохані хочуть потрапити до Книги рекордів України. На ланцюг поставили пломбу, щоб пара потай не знімала кріплення.

Пара закоханих з Харкова на честь Дня святого Валентина приїхала до Києва, де їх прикували один до одного ланцюгом. Олександр і Вікторія планують прожити так три місяці для того, щоб встановити рекорд. Про це розповідає ТСН.

Заковували в ланцюг закоханих в присутності представників Книги рекордів України біля скульптури "Єднання" на Дніпровській набережній. Ланцюг — цілісний, зняти його вийде лише за допомогою фахівця. На ланцюг поставили пломбу, щоб пара потай не могла його зняти.

[ + – ] Пара з Харкова закувала себе в ланцюзі на 3 місяці

Новину почали активно обговорювати в соціальних мережах. Одне з найбільш частих запитань, яким задавалися коментатори — це "Як вони хоча б куртки знімуть?". Також користувачі соцмереж питали "Як вони збираються ходити на роботу?" і "Як вони будуть ходити в туалет?".

Нагадаємо, Фокус до Дня святого Валентина, який святкують 14 лютого, підготував добірку з 20 найбільш завидних женихів і наречених України. У список потрапили Юлія Мендель, Михайло Порошенко і багато інших.