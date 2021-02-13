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Яна Суркис, Юлия Мендель, Михаил Порошенко и другие. 20 самых завидных женихов и невест Украины

Серафима Таран
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Жених и невеста
Фото: Getty Images | Жених и невеста

В преддверии самого романтичного праздника в году — Дня влюбленных — Фокус обновил список завидных невест и женихов украинской верхушки.

И хотя редакция не считает узы брака обязательной составляющей полноценной и счастливой жизни, а уж тем более — показателем социального успеха, все же находит важным рассказать о тех, чьи имена постоянно фигурируют в публичном пространстве и чья личная жизнь волнует украинцев.

За последний год отечественный политический ландшафт претерпел серьезные изменения. В феврале 2020-го экс-главу Офиса президента и завидного холостяка Андрея Богдана, который наделал много шума после своего ухода, сменил не менее амбициозный Андрей Ермак. Теперь он настолько важная фигура, что многие политтехнологи считают его вторым лицом в государстве.

После местных выборов прошлой осенью депутатские корпусы пополнились новыми лицами, среди которых 19-летний Ростислав Солод, сын народных депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. Несмотря на юный возраст, у депутата Краматорского горсовета есть дальновидность по части финансов: будучи 14-летним подростком, он вложился в покупку криптовалюты и к 19 годам здорово разбогател. 

В обновленный список завидных женихов и невест редакция Фокуса включила не только политиков, но и их детей, к примеру, дочерей и младшего сына пятого президента Петра Порошенко, сына бизнесмена Юрия Косюка, младшую дочь президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса. Все они талантливые, высокообразованные и достойны отдельного внимания.

Нашей главной задачей было максимально обновить список холостяков и холостячек во власти, поэтому некоторых известных и не обремененных узами брака персон Фокус в этом году в свой список не включил. Среди них нардепы Илья Кива, продолжающий пользоваться большим успехом у женщин, Жан Беленюк, предпочитающий держать в тени свою личную жизнь, и Елизавета Ясько, которая в конце года лишилась должности главы украинской делегации в ПАСЕ, из-за чего сильно расстроилась. 

Итак…

Список богатых, красивых и успешных женихов и невест Украины

Для удобства читателей подборку ранжировали сообразно значимости должности ее участников, но редакция не считает этот критерий определяющим в выборе спутника или спутницы жизни. Равно как и финансовое благосостояние, возраст, наличие или отсутствие опыта семейной жизни.

Основными критериями отбора фигурантов были их статус, состояние ближайших родственников, наличие связей во власти и степень влияния на социально-политический климат страны.

Андрей Коболев

Должность: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Возраст: 42 года

Статус: разведен, три дочери

Доход: 21,2 млн грн в 2019 году

Андрей Коболев - фото
Андрей Коболев
Фото: Getty Images

Андрей Коболев — один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в госсекторе. За 2019 год его зарплата составила более 11 млн грн. Плюс ежемесячные премии, вознаграждения, материальная помощь на оздоровление и прочие блага. Правда, все заработанное с середины февраля и до конца 2019-го Коболев, по информации Нафтогаза, отдавал на благотворительность в фонды "Вернись живым", "Таблеточки", "Народный тыл".

В прошлом году руководителю Нафтогаза продлили контракт еще на четыре года, пообещав в два раза урезать зарплату и убрать все премии и бонусы. А в апреле 2020-го, по словам Коболева, он и вовсе получил 47 тыс. грн, так как на время карантина госкомпания ещё больше сократила размер выплат руководству. По информации Фокуса, Коболев — в списке претендентов на пост премьер-министра, готов возглавить правительство, но предложения на этот счет пока не получил.

Андрей Ермак

Должность: руководитель Офиса президента

Возраст: 49 лет

Статус: холост

Доход: 255 тыс. грн от юридической и предпринимательской деятельности в 2019 году

Андрей Ермак - фото
Андрей Ермак

Андрей Ермак — самый влиятельный человек в окружении президента Владимира Зеленского. Глава ОП повсеместно сопровождает шефа, называя его другом и рассказывая журналистам, что всегда будет там, где больше всего ему нужен. За это в СМИ его даже прозвали "вице-президентом".

В феврале 2021-го исполняется год со времени назначения Ермака руководителем ОП. На этой должности он занимается широким спектром вопросов — от проведения неофициальных собеседований с кандидатами на ключевые должности в государстве до переговоров с Вашингтоном и прекращения войны на Донбассе.

Ермаку принадлежат юрфирма "Международная юридическая компания" и кинокомпания "Гарнет Интернешенл Медиа Групп".

У главы ОП есть квартира в Киеве площадью 107,8 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz S, который в прошлом году он приобрел за 3 млн грн. На банковских счетах хранит 9,7 млн грн, наличными — $347 тыс. и €50 тыс.

Михаил Порошенко

Должность: студент 

Семейные связи: сын пятого президента Петра Порошенко

Возраст: 19 лет

Статус: холост

Доход: в Рейтинге самых богатых украинцев Фокуса в 2020 году Петр Порошенко занял 5-е место с капиталом в 1 млрд 340 миллионов долларов

Михаил Порошенко - фото
Михаил Порошенко

Младший сын пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко — бунтарь. Девятнадцатилетний Михаил Порошенко не раз оказывался героем новостной хроники, то засветившись во время учебы в Великобритании в толстовке с надписью "Russia", то подпевая российскому рэперу Face на его концерте в Лондоне. Последнее вызвало волну недовольства у украинской общественности, так как это видео появилось в годовщину трагических событий на Майдане. Петр Порошенко сына не ругает. Говорит, что "он не маленький мальчик" и сам может выбирать, что ему слушать и куда ходить.

В 2019-м Михаил Порошенко окончил престижный Concord College в Лондоне, в котором последний год обучения стоил 1,5 млн грн. Планировал поступать в университет в Великобритании, как и старшие дети четы Порошенко.

Гео Лерос 

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 31 год

Статус: холост

Доход: 604 тыс. грн в 2019 году

Гео Лерос - фото
Гео Лерос
Фото: УНИАН

Эксцентричный нардеп Гео Лерос — главный инициатор имиджевых скандалов в Верховной Раде. Он не боится критиковать ни нардепов, выдавая на них уйму компромата, ни президента, к которому Лерос особенно строг в высказываниях.

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В начале политической карьеры Владимира Зеленского политик был его внештатным советником, но после смены руководителя ОП Героса уволили, а осенью 2020-го исключили из парламентской фракции "Слуги народа".

Помимо имиджа скандалиста Гео Лероса знают как основателя проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". На его счету около 70 муралов в Украине, а также кураторство проекта More than us Министерства информполитики, в рамках которого художники из разных стран нарисовали восемь муралов в вестибюле столичной станции метро "Осокорки".

У нардепа есть три квартиры в Киеве: 336, 40 и 42 кв. м, три автомобиля марок BMW, FORD, AUDI. Также Гео Лерос задекларировал в криптовалюте 49 биткоинов и 356 единиц эфира — это $1,7 млн и $509 тыс. соответственно.

Александр Дубинский

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 39 лет

Статус: разведен

Доход: 8,6 млн грн в 2019 году, на банковских счетах — 2,6 млн грн, $100,2 тыс. Наличными хранит $300 тыс. и €100 тыс.

Александр Дубинский - фото
Александр Дубинский

После того как Александр Дубинский попал в санкционный список США из-за подозрений во вмешательстве в американские выборы президента, его исключили из фракции "Слуги народа". Впрочем, это не помешало ему сохранить должность замглавы финансового Комитета Верховной Рады, а значит, остаться влиятельной фигурой политического процесса.

Нардеп любит дорогие и редкие машины: у него большой автопарк, часть из которого принадлежит его маме — пенсионерке Алле Березовской. Дубинский это объясняет тем, что она любит скорость.

Также у семьи депутата более двух десятков объектов недвижимости Киеве, в том числе две элитные квартиры по $100 тыс. в пентхаусе 5-звездочного отеля Fairmont Grand Hotel на Подоле и апартаменты в элитном ЖК "Французский квартал" на Печерске. Свою жизнь на широкую ногу нардеп объясняет журналистским талантом, который и позволил ему заработать миллионы.

Мустафа Найем 

Должность: заместитель генерального директора Укроборонпрома

Возраст: 39 лет

Доход: 1,1 млн грн в 2019 году

Статус: разведен, есть сын

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем

За время работы народным депутатом Мустафа Найем прославился едва ли не больше, чем во время своей журналистской деятельности. Он был одним из ярых критиков пятого президента Петра Порошенко, а когда к власти пришёл Владимир Зеленский, решил меньше говорить, но больше делать. Теперь Найем работает в госконцерне "Укр­оборонпром", где, несмотря на отсутствие опыта работы в таких структурах, сразу получил высокую должность. Занимается реформой концерна.

В 2020-м Найем расширил свои полномочия до директора по активам Укроборонпрома и теперь отслеживает, чтобы при реформировании концерна не было махинаций.

"Дерибан и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом", — заявляет Найем.

По информации СМИ, в 2020-м экс-политик заработал 3 млн грн, из которых четвертую часть — на новой должности всего за последних два месяца прошлого года. 

Максим Павлюк 

Должность: народный депутат ("Слуга народа") 

Семейные связи: племянник бизнесмена Ильи Павлюка

Возраст: 28 лет

Доход: 1,4 млн грн дохода и 8 млн грн наличных в 2019 году

Статус: холост

Максим Павлюк - фото
Максим Павлюк

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк — баловень судьбы. Недавно он задекларировал почти 2 млн грн, которые в конце января выиграл в лотерею в шести разных компаниях. И это не первая удача политика. Так, в 2019-м лотерейный гуру задекларировал 900 тыс. грн выигрыша.

В политике Павлюк оказался неслучайно. Он племянник бизнесмена Ильи Павлюка. По информации журналистов-расследователей Bihus.Info, последний — "теневой куратор" группы депутатов от "Слуги народа", которая голосует в интересах олигарха Рината Ахметова.

У нардепа есть квартира в Киеве площадью 59,2 кв. м, три земельных участка общей стоимостью 193 тыс. грн, два автомобиля: Toyota Camry 2015 года выпуска и Mercedes-Benz G-класса 2013 года выпуска.

Прежде чем попасть в Верховную Раду, Максим Павлюк работал прокурором в Военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Дмитрий Дубилет

Должность: экс-министр Кабинета министров, соучредитель виртуального банка Monobank

Возраст: 35 лет

Статус: разведен 

Доход: на банковских счетах Дмитрия Дубилета, согласно декларации 2019 года, хранится 33 млн грн, $434 тыс., €157 тыс.

Дмитрий Дубилет - фото
Дмитрий Дубилет

В 2019-м бывший IT-директор ПриватБанка и соучредитель мобильного банка Мonobank Дмитрий Дубилет принял трудное, по его словам, решение — пошел работать в Кабмин Алексея Гончарука. Банкир пытался искоренить бумажный документооборот, а также занимался множеством инициатив, среди которых электронная перепись населения и отмена бумажной трудовой книжки. После того как правительство Гончарука ушло в отставку, Дубилет продолжил сотрудничать с государством. В прошлом году он запустил первый онлайн-сервис для оценки влияния карантина на экономику Украины, а также презентовал программу Checkbox, которая может заменить кассовые аппараты.

Ростислав Солод

Должность: депутат Краматорской городской рады, сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода 

Возраст: 19 лет

Статус: холост

Доходы: в 2019 году задекларировал $24 млн в криптовалюте

Ростислав Солод - фото
Ростислав Солод

В прошлом году Ростислав Солод стал самым молодым депутатом Краматорского горсовета. Нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская, комментируя успех сына, заверила журналистов, что политические амбиции у Ростислава в крови. Дескать, парень всю жизнь провел в этой среде, а образование и опыт — дело приходящее.  

На местных выборах Ростислава Солода поддерживал нардеп Юрий Бойко. На агитационных листовках они позировали вместе.

В декларации за 2019 год младший Солод указал, что живет в Киеве с родителями и еще тремя братьями и сестрами в квартире на 270 кв. м, оформленной на Юрия Солода. Юный депутат ездит на автомобилях Land Rover и Mercedes-Benz Viano, принадлежащих не указанному в декларации "близкому лицу". А главные доходы семьи — депутатские зарплаты Натальи Королевской и Юрия Солода.

Иван Косюк

Должность: студент

Семейные связи: сын владельца компании МХП Юрия Косюка

Возраст: 20 лет

Статус: холост

Доход: в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса в 2020 году состояние отца Ивана, Юрия Косюка, составило $618 млн

Иван Косюк - фото
Иван Косюк

Владелец крупнейшего производителя курятины в Украине Юрий Косюк очень гордится своим сыном. В прошлом году предприниматель заявил, что реализует его идею и построит завод по производству бульона. А недавно написал вдохновляющую колонку о том, как Иван своей целеустремленностью в учебе убедил его, что правильное образование — путь к успеху.

По информации на личной странице Ивана Косюка в Facebook, в 2020 году он окончил Бостонский университет в США, где изучал бизнес-менеджмент. В интервью журналистам Юрий Косюк не раз говорил, что свой бизнес передаст сыну только в том случае, если тот докажет, что сможет им управлять.

Юлия Мендель

Должность: пресс-секретарь президента 

Возраст: 34 года

Статус: не замужем

Доход: 940 тыс. грн в 2019 году

Юлия Мендель - фото
Юлия Мендель

Личная жизнь Юлии Мендель занимает умы многих, так что в СМИ периодически мелькают новости о ее романах. Однако сама она утверждает, что последние отношения прекратила, когда стала пресс-секретарем президента и ее тогдашний кавалер не стал мириться с ее плотным графиком. Мендель признаётся: работы настолько много, что времени на отдых, в том числе личную жизнь, практически нет. По этой причине ее будущему избраннику придется несладко, ведь пресс-секретарь главы государства все время возле президента, сопровождает его, а иногда даже физически защищает от неудобных вопросов журналистов.

Роксолана Пидласа 

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 27 лет

Статус: не замужем

Доход: 674 тыс. грн в 2019 году

Роксолана Пидласа - фото
Роксолана Пидласа

Прежде чем стать народным депутатом, Роксолана Пидласа успела получить опыт работы в Американской торговой палате в Украине и Украинском кризисном медиацентре. В 22 года она стала независимым консультантом в Министерстве экономического развития и торговли, а затем — советником министра.

С 2019-го Пидласа возглавляет межфракционное объединение "За ФЛП". В комитете ВР работала над резонансными нововведениями: законопроектами об усовершенствовании публичных закупок (Prozorro 2.0), тотальной фискализации, реформе Антимонопольного комитета. Известна своей борьбой за гендерное равенство, активно выступает против сексизма в политике.

Евгения и Александра Порошенко

Возраст: 21 год

Должность: студентки

Семейные связи: дочери пятого президента Петра Порошенко

Статус: не замужем

Доход: в 2019 году Петр Порошенко задекларировал 772,9 млн грн дохода и почти 401 млн грн наличными

Евгения и Александра Порошенко - фото
Евгения и Александра Порошенко

Евгения и Александра Порошенко — двойняшки. Несколько лет назад уехали учиться в Лондон. Сначала окончили британский колледж Concord, где иностранных учеников готовят к поступлению в вузы Англии (там же учился их младший брат Михаил). А в 2018-м продолжили учебу в высшей школе. Александра выбрала экономику в университетском колледже Лондона. Евгения отдала предпочтение анимации в Лондонском университете искусств.

"Мы как родители ими гордимся, — рассказывает Марина Порошенко. — Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа".

Александра и Евгения очень творческие, с детства занимаются танцами, играют на фортепиано, участвуют в театральных постановках. Евгения даже получила эпизодическую роль в сериале "Возвращение Мухтара-8", который снимали в Киеве. По словам Марины Порошенко, любая девочка мечтает стать актрисой, поэтому ее дочка была очень счастлива, когда прошла настоящий кастинг. Также вместе с младшим братом обе сестры снялись в клипе своей крестной, певицы и экс-нардепа Оксаны Билозир. 

Кира Рудык

Должность: народный депутат, лидер партии "Голос"

Возраст: 35 лет

Статус: разведена 

Доход: 13 млн грн в 2019 году

Кира Рудык - фото
Кира Рудык

Кира Рудык — успешная бизнесвумен, сделавшая карьеру в IT-индустрии. В 2016 году она пришла работать в украинское подразделение американского стартапа Ring Labs, который занимается разработкой "умных" систем безопасности для дома. Через два года Ring Ukraine купил Amazon за $1 млрд.

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В 2019-м Рудык стала народным депутатом от партии "Голос", а затем возглавила ее. Признается, что заниматься политикой куда сложнее, чем руководить проектами в IT-секторе. По ее словам, политика — это поле без правил, где люди с разным опытом, образованием и финансовыми возможностями пытаются достичь своих целей.

В Верховной Раде Кира Рудык продолжает поддерживать близкую ей отрасль информационных технологий, занимаясь разработкой законопроектов для развития как этой индустрии, так и экономики в целом.

Мария Мезенцева 

Должность: народный депутат ("Слуга народа"), глава украинской делегации в ПАСЕ

Возраст: 31 год

Статус: не замужем

Доход: в 2019 году задекларировала около 400 тыс. грн, из которых 206 тыс. грн — от предпринимательской деятельности

Мария Мезенцева - фото
Мария Мезенцева

Народный депутат Мария Мезенцева месяц назад стала главой украинской делегации в ПАСЕ. Она сменила на этой должности нардепа от "Слуги народа" Елизавету Ясько. Во фракции решили, что Мезенцевой лучше удастся выполнять поставленные задачи в этом направлении, так как до работы в Верховной Раде она стажировалась в структурах ООН, работала в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе. В украинской политике Мезенцева не новичок. С 2015 по 2019 годы была депутатом Харьковского горсовета, где работала членом комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.

Кроме государственных дел нардеп занимается благотворительностью — бесплатно преподает английский для детей из зоны АТО. С детства Мария Мезенцева увлекалась танцами — она многократная чемпионка Украины по современным танцам. Также была ярым футбольным болельщиком и поддерживала харьковский ФК "Металлист". По словам нардепа, раньше не пропускала ни одной игры и была знакома с футболистами.

Елена Зеркаль

Должность: советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" 

Возраст: 47 лет

Статус: разведена, есть двое сыновей

Доход: в 2019 году после увольнения из Кабмина задекларировала 796 тыс. грн заработной платы

Елена Зеркаль - фото
Елена Зеркаль
Фото: Getty Images

Елена Зеркаль — заслуженный юрист Украины. Она представляла Украину в переговорах по Соглашению об ассоциации с ЕС и безвизовому режиму в качестве замминистра иностранных дел, в 2017 году возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили слушания по иску Украины против России о нарушении прав человека на оккупированных территориях. В 2019-м Владимир Зеленский назначил Зеркаль замглавы Администрации президента, но она отказалась от должности. А с прошлого года стала советником председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. Елена Зеркаль отвечает за организацию защиты компании в международных судебных и арбитражных процессах против России. В декларации за 2019 год кроме зарплаты она указала, что владеет двумя изделиями из норки, одним — из шиншиллы, семью наручными швейцарскими часами и 14 ювелирными изделиями с бриллиантами.

Елена Гатауллина

Должность: секретарь Центральной избирательной комиссии

Возраст: 38 лет

Статус: не замужем

Доход: 900 тыс. грн в 2019 году

Елена Гатауллина - фото
Елена Гатауллина

Если изучить профессиональную деятельность Елены Гатауллиной, то её девиз звучит так: вижу цель — не вижу препятствий. Прежде чем стать секретарем ЦИК, она занималась частной юридической практикой и активно сотрудничала с разными политическими силами. В партии "УДАР" Гатауллина была замглавы, членом политического совета и председателем Центрального исполнительного комитета, консультировала нардепов от "Блока Петра Порошенко", пробовалась вместе с политсилой Виталия Кличко пробиться в Верховную Раду, но безуспешно. После работала замначальника юридического отдела Секретариата политической партии "Европейская солидарность", попала в Управление делами Аппарата Верховной Рады. В 2019-м в парламент прошла вместе со "Слугой народа". Эта же политсила делегировала ее в ЦИК. Гатауллина владеет четырьмя квартирами в Киеве.

Валерия Ионан

Должность: заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции

Возраст: 30 лет

Статус: в разводе

Доход: 1,4 млн грн в 2019 году

Валерия Ионан - фото
Валерия Ионан

В прошлом Валерия Ионан — успешная предпринимательница, основательница агентства Quadrate 28, которое предоставляет маркетинговые услуги малому и среднему бизнесу. С 2019-го работает в Министерстве цифровой трансформации. По словам Ионан, она борец по жизни, и ее мечта — делать что-то по-настоящему полезное для людей. Например, повышать цифровую грамотность украинцев, чем и занимается министерство. Замминистра говорит, что цель проекта — научить 6 млн украинцев 35–60 лет, 70% из которых проживают в регионах, безопасно и быстро находить необходимую информацию в интернете. Одно из любимых занятий Валерии Ионан в свободное от работы время — бокс. Это часть ее режима и дисциплины, которая помогает расслабиться и снять накопившийся негатив.

Яна Суркис

Должность: балерина

Семейные связи: дочь президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса

Возраст: 19 лет

Статус: не замужем

Доход: в рейтинге журнала Фокус в 2020 году, состояние Григория и Игоря Суркисов оценено в $631 млн

Яна Суркис - фото
Яна Суркис
Яна Суркис - фото
Яна Суркис

Младшая дочь предпринимателя и президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса, Яна, профессионально занимается балетом. Девушка училась в Киевском хореографическом колледже "Кияночка", участвовала в многочисленных конкурсах, ездила на зарубежные гастроли, выступала на сцене Национальной оперы Украины, продолжает усердно тренироваться. По словам отца, она каждый день просыпается в полседьмого утра, пьет чай и мчится на тренировку. Ежедневно у балерины по два-три занятия. Единственный частично выходной — воскресенье. В этот день у Яны всего одна тренировка. В интервью телеведущему Дмитрию Гордону Игорь Суркис признался, что с большим трудом уговорил дочь поехать после Нового года отдохнуть на десять дней. Кроме балета Яна, как и ее отец, любит футбол и активно поддерживает "Динамо" во время домашних матчей.