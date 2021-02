Яна Суркис, Юлия Мендель, Михаил Порошенко и другие. 20 самых завидных женихов и невест Украины

В преддверии самого романтичного праздника в году — Дня влюбленных — Фокус обновил список завидных невест и женихов украинской верхушки.

И хотя редакция не считает узы брака обязательной составляющей полноценной и счастливой жизни, а уж тем более — показателем социального успеха, все же находит важным рассказать о тех, чьи имена постоянно фигурируют в публичном пространстве и чья личная жизнь волнует украинцев.

За последний год отечественный политический ландшафт претерпел серьезные изменения. В феврале 2020-го экс-главу Офиса президента и завидного холостяка Андрея Богдана, который наделал много шума после своего ухода, сменил не менее амбициозный Андрей Ермак. Теперь он настолько важная фигура, что многие политтехнологи считают его вторым лицом в государстве.

После местных выборов прошлой осенью депутатские корпусы пополнились новыми лицами, среди которых 19-летний Ростислав Солод, сын народных депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. Несмотря на юный возраст, у депутата Краматорского горсовета есть дальновидность по части финансов: будучи 14-летним подростком, он вложился в покупку криптовалюты и к 19 годам здорово разбогател.

В обновленный список завидных женихов и невест редакция Фокуса включила не только политиков, но и их детей, к примеру, дочерей и младшего сына пятого президента Петра Порошенко, сына бизнесмена Юрия Косюка, младшую дочь президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса. Все они талантливые, высокообразованные и достойны отдельного внимания.

Нашей главной задачей было максимально обновить список холостяков и холостячек во власти, поэтому некоторых известных и не обремененных узами брака персон Фокус в этом году в свой список не включил. Среди них нардепы Илья Кива, продолжающий пользоваться большим успехом у женщин, Жан Беленюк, предпочитающий держать в тени свою личную жизнь, и Елизавета Ясько, которая в конце года лишилась должности главы украинской делегации в ПАСЕ, из-за чего сильно расстроилась.

Итак…

Список богатых, красивых и успешных женихов и невест Украины

Для удобства читателей подборку ранжировали сообразно значимости должности ее участников, но редакция не считает этот критерий определяющим в выборе спутника или спутницы жизни. Равно как и финансовое благосостояние, возраст, наличие или отсутствие опыта семейной жизни.

Основными критериями отбора фигурантов были их статус, состояние ближайших родственников, наличие связей во власти и степень влияния на социально-политический климат страны.

Андрей Коболев

Должность: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Возраст: 42 года

Статус: разведен, три дочери

Доход: 21,2 млн грн в 2019 году

[ + – ] Андрей Коболев Фото: Getty Images

Андрей Коболев — один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в госсекторе. За 2019 год его зарплата составила более 11 млн грн. Плюс ежемесячные премии, вознаграждения, материальная помощь на оздоровление и прочие блага. Правда, все заработанное с середины февраля и до конца 2019-го Коболев, по информации Нафтогаза, отдавал на благотворительность в фонды "Вернись живым", "Таблеточки", "Народный тыл".

В прошлом году руководителю Нафтогаза продлили контракт еще на четыре года, пообещав в два раза урезать зарплату и убрать все премии и бонусы. А в апреле 2020-го, по словам Коболева, он и вовсе получил 47 тыс. грн, так как на время карантина госкомпания ещё больше сократила размер выплат руководству. По информации Фокуса, Коболев — в списке претендентов на пост премьер-министра, готов возглавить правительство, но предложения на этот счет пока не получил.

Андрей Ермак

Должность: руководитель Офиса президента

Возраст: 49 лет

Статус: холост

Доход: 255 тыс. грн от юридической и предпринимательской деятельности в 2019 году

[ + – ] Андрей Ермак

Андрей Ермак — самый влиятельный человек в окружении президента Владимира Зеленского. Глава ОП повсеместно сопровождает шефа, называя его другом и рассказывая журналистам, что всегда будет там, где больше всего ему нужен. За это в СМИ его даже прозвали "вице-президентом".

В феврале 2021-го исполняется год со времени назначения Ермака руководителем ОП. На этой должности он занимается широким спектром вопросов — от проведения неофициальных собеседований с кандидатами на ключевые должности в государстве до переговоров с Вашингтоном и прекращения войны на Донбассе.

Ермаку принадлежат юрфирма "Международная юридическая компания" и кинокомпания "Гарнет Интернешенл Медиа Групп".

У главы ОП есть квартира в Киеве площадью 107,8 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz S, который в прошлом году он приобрел за 3 млн грн. На банковских счетах хранит 9,7 млн грн, наличными — $347 тыс. и €50 тыс.

Михаил Порошенко

Должность: студент

Семейные связи: сын пятого президента Петра Порошенко

Возраст: 19 лет

Статус: холост

Доход: в Рейтинге самых богатых украинцев Фокуса в 2020 году Петр Порошенко занял 5-е место с капиталом в 1 млрд 340 миллионов долларов

[ + – ] Михаил Порошенко

Младший сын пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко — бунтарь. Девятнадцатилетний Михаил Порошенко не раз оказывался героем новостной хроники, то засветившись во время учебы в Великобритании в толстовке с надписью "Russia", то подпевая российскому рэперу Face на его концерте в Лондоне. Последнее вызвало волну недовольства у украинской общественности, так как это видео появилось в годовщину трагических событий на Майдане. Петр Порошенко сына не ругает. Говорит, что "он не маленький мальчик" и сам может выбирать, что ему слушать и куда ходить.

В 2019-м Михаил Порошенко окончил престижный Concord College в Лондоне, в котором последний год обучения стоил 1,5 млн грн. Планировал поступать в университет в Великобритании, как и старшие дети четы Порошенко.

Гео Лерос

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 31 год

Статус: холост

Доход: 604 тыс. грн в 2019 году

[ + – ] Гео Лерос Фото: УНИАН

Эксцентричный нардеп Гео Лерос — главный инициатор имиджевых скандалов в Верховной Раде. Он не боится критиковать ни нардепов, выдавая на них уйму компромата, ни президента, к которому Лерос особенно строг в высказываниях.

В начале политической карьеры Владимира Зеленского политик был его внештатным советником, но после смены руководителя ОП Героса уволили, а осенью 2020-го исключили из парламентской фракции "Слуги народа".

Помимо имиджа скандалиста Гео Лероса знают как основателя проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". На его счету около 70 муралов в Украине, а также кураторство проекта More than us Министерства информполитики, в рамках которого художники из разных стран нарисовали восемь муралов в вестибюле столичной станции метро "Осокорки".

У нардепа есть три квартиры в Киеве: 336, 40 и 42 кв. м, три автомобиля марок BMW, FORD, AUDI. Также Гео Лерос задекларировал в криптовалюте 49 биткоинов и 356 единиц эфира — это $1,7 млн и $509 тыс. соответственно.

Александр Дубинский

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 39 лет

Статус: разведен

Доход: 8,6 млн грн в 2019 году, на банковских счетах — 2,6 млн грн, $100,2 тыс. Наличными хранит $300 тыс. и €100 тыс.

[ + – ] Александр Дубинский

После того как Александр Дубинский попал в санкционный список США из-за подозрений во вмешательстве в американские выборы президента, его исключили из фракции "Слуги народа". Впрочем, это не помешало ему сохранить должность замглавы финансового Комитета Верховной Рады, а значит, остаться влиятельной фигурой политического процесса.

Нардеп любит дорогие и редкие машины: у него большой автопарк, часть из которого принадлежит его маме — пенсионерке Алле Березовской. Дубинский это объясняет тем, что она любит скорость.

Также у семьи депутата более двух десятков объектов недвижимости Киеве, в том числе две элитные квартиры по $100 тыс. в пентхаусе 5-звездочного отеля Fairmont Grand Hotel на Подоле и апартаменты в элитном ЖК "Французский квартал" на Печерске. Свою жизнь на широкую ногу нардеп объясняет журналистским талантом, который и позволил ему заработать миллионы.

Мустафа Найем

Должность: заместитель генерального директора Укроборонпрома

Возраст: 39 лет

Доход: 1,1 млн грн в 2019 году

Статус: разведен, есть сын

[ + – ] Мустафа Найем

За время работы народным депутатом Мустафа Найем прославился едва ли не больше, чем во время своей журналистской деятельности. Он был одним из ярых критиков пятого президента Петра Порошенко, а когда к власти пришёл Владимир Зеленский, решил меньше говорить, но больше делать. Теперь Найем работает в госконцерне "Укр­оборонпром", где, несмотря на отсутствие опыта работы в таких структурах, сразу получил высокую должность. Занимается реформой концерна.

В 2020-м Найем расширил свои полномочия до директора по активам Укроборонпрома и теперь отслеживает, чтобы при реформировании концерна не было махинаций.

"Дерибан и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом", — заявляет Найем.

По информации СМИ, в 2020-м экс-политик заработал 3 млн грн, из которых четвертую часть — на новой должности всего за последних два месяца прошлого года.

Максим Павлюк

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Семейные связи: племянник бизнесмена Ильи Павлюка

Возраст: 28 лет

Доход: 1,4 млн грн дохода и 8 млн грн наличных в 2019 году

Статус: холост

[ + – ] Максим Павлюк

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк — баловень судьбы. Недавно он задекларировал почти 2 млн грн, которые в конце января выиграл в лотерею в шести разных компаниях. И это не первая удача политика. Так, в 2019-м лотерейный гуру задекларировал 900 тыс. грн выигрыша.

В политике Павлюк оказался неслучайно. Он племянник бизнесмена Ильи Павлюка. По информации журналистов-расследователей Bihus.Info, последний — "теневой куратор" группы депутатов от "Слуги народа", которая голосует в интересах олигарха Рината Ахметова.

У нардепа есть квартира в Киеве площадью 59,2 кв. м, три земельных участка общей стоимостью 193 тыс. грн, два автомобиля: Toyota Camry 2015 года выпуска и Mercedes-Benz G-класса 2013 года выпуска.

Прежде чем попасть в Верховную Раду, Максим Павлюк работал прокурором в Военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Дмитрий Дубилет

Должность: экс-министр Кабинета министров, соучредитель виртуального банка Monobank

Возраст: 35 лет

Статус: разведен

Доход: на банковских счетах Дмитрия Дубилета, согласно декларации 2019 года, хранится 33 млн грн, $434 тыс., €157 тыс.

[ + – ] Дмитрий Дубилет

В 2019-м бывший IT-директор ПриватБанка и соучредитель мобильного банка Мonobank Дмитрий Дубилет принял трудное, по его словам, решение — пошел работать в Кабмин Алексея Гончарука. Банкир пытался искоренить бумажный документооборот, а также занимался множеством инициатив, среди которых электронная перепись населения и отмена бумажной трудовой книжки. После того как правительство Гончарука ушло в отставку, Дубилет продолжил сотрудничать с государством. В прошлом году он запустил первый онлайн-сервис для оценки влияния карантина на экономику Украины, а также презентовал программу Checkbox, которая может заменить кассовые аппараты.

Ростислав Солод

Должность: депутат Краматорской городской рады, сын нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода

Возраст: 19 лет

Статус: холост

Доходы: в 2019 году задекларировал $24 млн в криптовалюте

[ + – ] Ростислав Солод

В прошлом году Ростислав Солод стал самым молодым депутатом Краматорского горсовета. Нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская, комментируя успех сына, заверила журналистов, что политические амбиции у Ростислава в крови. Дескать, парень всю жизнь провел в этой среде, а образование и опыт — дело приходящее.

На местных выборах Ростислава Солода поддерживал нардеп Юрий Бойко. На агитационных листовках они позировали вместе.

В декларации за 2019 год младший Солод указал, что живет в Киеве с родителями и еще тремя братьями и сестрами в квартире на 270 кв. м, оформленной на Юрия Солода. Юный депутат ездит на автомобилях Land Rover и Mercedes-Benz Viano, принадлежащих не указанному в декларации "близкому лицу". А главные доходы семьи — депутатские зарплаты Натальи Королевской и Юрия Солода.

Иван Косюк

Должность: студент

Семейные связи: сын владельца компании МХП Юрия Косюка

Возраст: 20 лет

Статус: холост

Доход: в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса в 2020 году состояние отца Ивана, Юрия Косюка, составило $618 млн

[ + – ] Иван Косюк

Владелец крупнейшего производителя курятины в Украине Юрий Косюк очень гордится своим сыном. В прошлом году предприниматель заявил, что реализует его идею и построит завод по производству бульона. А недавно написал вдохновляющую колонку о том, как Иван своей целеустремленностью в учебе убедил его, что правильное образование — путь к успеху.

По информации на личной странице Ивана Косюка в Facebook, в 2020 году он окончил Бостонский университет в США, где изучал бизнес-менеджмент. В интервью журналистам Юрий Косюк не раз говорил, что свой бизнес передаст сыну только в том случае, если тот докажет, что сможет им управлять.

Юлия Мендель

Должность: пресс-секретарь президента

Возраст: 34 года

Статус: не замужем

Доход: 940 тыс. грн в 2019 году

[ + – ] Юлия Мендель

Личная жизнь Юлии Мендель занимает умы многих, так что в СМИ периодически мелькают новости о ее романах. Однако сама она утверждает, что последние отношения прекратила, когда стала пресс-секретарем президента и ее тогдашний кавалер не стал мириться с ее плотным графиком. Мендель признаётся: работы настолько много, что времени на отдых, в том числе личную жизнь, практически нет. По этой причине ее будущему избраннику придется несладко, ведь пресс-секретарь главы государства все время возле президента, сопровождает его, а иногда даже физически защищает от неудобных вопросов журналистов.

Роксолана Пидласа

Должность: народный депутат ("Слуга народа")

Возраст: 27 лет

Статус: не замужем

Доход: 674 тыс. грн в 2019 году

[ + – ] Роксолана Пидласа

Прежде чем стать народным депутатом, Роксолана Пидласа успела получить опыт работы в Американской торговой палате в Украине и Украинском кризисном медиацентре. В 22 года она стала независимым консультантом в Министерстве экономического развития и торговли, а затем — советником министра.

С 2019-го Пидласа возглавляет межфракционное объединение "За ФЛП". В комитете ВР работала над резонансными нововведениями: законопроектами об усовершенствовании публичных закупок (Prozorro 2.0), тотальной фискализации, реформе Антимонопольного комитета. Известна своей борьбой за гендерное равенство, активно выступает против сексизма в политике.

Евгения и Александра Порошенко

Возраст: 21 год

Должность: студентки

Семейные связи: дочери пятого президента Петра Порошенко

Статус: не замужем

Доход: в 2019 году Петр Порошенко задекларировал 772,9 млн грн дохода и почти 401 млн грн наличными

[ + – ] Евгения и Александра Порошенко

Евгения и Александра Порошенко — двойняшки. Несколько лет назад уехали учиться в Лондон. Сначала окончили британский колледж Concord, где иностранных учеников готовят к поступлению в вузы Англии (там же учился их младший брат Михаил). А в 2018-м продолжили учебу в высшей школе. Александра выбрала экономику в университетском колледже Лондона. Евгения отдала предпочтение анимации в Лондонском университете искусств.

"Мы как родители ими гордимся, — рассказывает Марина Порошенко. — Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа".

Александра и Евгения очень творческие, с детства занимаются танцами, играют на фортепиано, участвуют в театральных постановках. Евгения даже получила эпизодическую роль в сериале "Возвращение Мухтара-8", который снимали в Киеве. По словам Марины Порошенко, любая девочка мечтает стать актрисой, поэтому ее дочка была очень счастлива, когда прошла настоящий кастинг. Также вместе с младшим братом обе сестры снялись в клипе своей крестной, певицы и экс-нардепа Оксаны Билозир.

Кира Рудык

Должность: народный депутат, лидер партии "Голос"

Возраст: 35 лет

Статус: разведена

Доход: 13 млн грн в 2019 году

[ + – ] Кира Рудык

Кира Рудык — успешная бизнесвумен, сделавшая карьеру в IT-индустрии. В 2016 году она пришла работать в украинское подразделение американского стартапа Ring Labs, который занимается разработкой "умных" систем безопасности для дома. Через два года Ring Ukraine купил Amazon за $1 млрд.

В 2019-м Рудык стала народным депутатом от партии "Голос", а затем возглавила ее. Признается, что заниматься политикой куда сложнее, чем руководить проектами в IT-секторе. По ее словам, политика — это поле без правил, где люди с разным опытом, образованием и финансовыми возможностями пытаются достичь своих целей.

В Верховной Раде Кира Рудык продолжает поддерживать близкую ей отрасль информационных технологий, занимаясь разработкой законопроектов для развития как этой индустрии, так и экономики в целом.

Мария Мезенцева

Должность: народный депутат ("Слуга народа"), глава украинской делегации в ПАСЕ

Возраст: 31 год

Статус: не замужем

Доход: в 2019 году задекларировала около 400 тыс. грн, из которых 206 тыс. грн — от предпринимательской деятельности

[ + – ] Мария Мезенцева

Народный депутат Мария Мезенцева месяц назад стала главой украинской делегации в ПАСЕ. Она сменила на этой должности нардепа от "Слуги народа" Елизавету Ясько. Во фракции решили, что Мезенцевой лучше удастся выполнять поставленные задачи в этом направлении, так как до работы в Верховной Раде она стажировалась в структурах ООН, работала в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе. В украинской политике Мезенцева не новичок. С 2015 по 2019 годы была депутатом Харьковского горсовета, где работала членом комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.

Кроме государственных дел нардеп занимается благотворительностью — бесплатно преподает английский для детей из зоны АТО. С детства Мария Мезенцева увлекалась танцами — она многократная чемпионка Украины по современным танцам. Также была ярым футбольным болельщиком и поддерживала харьковский ФК "Металлист". По словам нардепа, раньше не пропускала ни одной игры и была знакома с футболистами.

Елена Зеркаль

Должность: советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"

Возраст: 47 лет

Статус: разведена, есть двое сыновей

Доход: в 2019 году после увольнения из Кабмина задекларировала 796 тыс. грн заработной платы

[ + – ] Елена Зеркаль Фото: Getty Images

Елена Зеркаль — заслуженный юрист Украины. Она представляла Украину в переговорах по Соглашению об ассоциации с ЕС и безвизовому режиму в качестве замминистра иностранных дел, в 2017 году возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге, где проходили слушания по иску Украины против России о нарушении прав человека на оккупированных территориях. В 2019-м Владимир Зеленский назначил Зеркаль замглавы Администрации президента, но она отказалась от должности. А с прошлого года стала советником председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. Елена Зеркаль отвечает за организацию защиты компании в международных судебных и арбитражных процессах против России. В декларации за 2019 год кроме зарплаты она указала, что владеет двумя изделиями из норки, одним — из шиншиллы, семью наручными швейцарскими часами и 14 ювелирными изделиями с бриллиантами.

Елена Гатауллина

Должность: секретарь Центральной избирательной комиссии

Возраст: 38 лет

Статус: не замужем

Доход: 900 тыс. грн в 2019 году

[ + – ] Елена Гатауллина

Если изучить профессиональную деятельность Елены Гатауллиной, то её девиз звучит так: вижу цель — не вижу препятствий. Прежде чем стать секретарем ЦИК, она занималась частной юридической практикой и активно сотрудничала с разными политическими силами. В партии "УДАР" Гатауллина была замглавы, членом политического совета и председателем Центрального исполнительного комитета, консультировала нардепов от "Блока Петра Порошенко", пробовалась вместе с политсилой Виталия Кличко пробиться в Верховную Раду, но безуспешно. После работала замначальника юридического отдела Секретариата политической партии "Европейская солидарность", попала в Управление делами Аппарата Верховной Рады. В 2019-м в парламент прошла вместе со "Слугой народа". Эта же политсила делегировала ее в ЦИК. Гатауллина владеет четырьмя квартирами в Киеве.

Валерия Ионан

Должность: заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции

Возраст: 30 лет

Статус: в разводе

Доход: 1,4 млн грн в 2019 году

[ + – ] Валерия Ионан

В прошлом Валерия Ионан — успешная предпринимательница, основательница агентства Quadrate 28, которое предоставляет маркетинговые услуги малому и среднему бизнесу. С 2019-го работает в Министерстве цифровой трансформации. По словам Ионан, она борец по жизни, и ее мечта — делать что-то по-настоящему полезное для людей. Например, повышать цифровую грамотность украинцев, чем и занимается министерство. Замминистра говорит, что цель проекта — научить 6 млн украинцев 35–60 лет, 70% из которых проживают в регионах, безопасно и быстро находить необходимую информацию в интернете. Одно из любимых занятий Валерии Ионан в свободное от работы время — бокс. Это часть ее режима и дисциплины, которая помогает расслабиться и снять накопившийся негатив.

Яна Суркис

Должность: балерина

Семейные связи: дочь президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса

Возраст: 19 лет

Статус: не замужем

Доход: в рейтинге журнала Фокус в 2020 году, состояние Григория и Игоря Суркисов оценено в $631 млн

[ + – ] Яна Суркис [ + – ] Яна Суркис

Младшая дочь предпринимателя и президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса, Яна, профессионально занимается балетом. Девушка училась в Киевском хореографическом колледже "Кияночка", участвовала в многочисленных конкурсах, ездила на зарубежные гастроли, выступала на сцене Национальной оперы Украины, продолжает усердно тренироваться. По словам отца, она каждый день просыпается в полседьмого утра, пьет чай и мчится на тренировку. Ежедневно у балерины по два-три занятия. Единственный частично выходной — воскресенье. В этот день у Яны всего одна тренировка. В интервью телеведущему Дмитрию Гордону Игорь Суркис признался, что с большим трудом уговорил дочь поехать после Нового года отдохнуть на десять дней. Кроме балета Яна, как и ее отец, любит футбол и активно поддерживает "Динамо" во время домашних матчей.