Яна Суркіс, Юлія Мендель, Михайло Порошенко та інші. 20 найбажаніших женихів і наречених України

Напередодні найромантичнішого свята в році — Дня закоханих — Фокус оновив список завидних наречених та женихів української верхівки.

І хоча редакція не вважає шлюб обовʼязковою складовою повноцінного та щасливого життя, а вже тим паче— показником соціального успіху, все ж вважає важливим розповісти про тих, чиї імена постійно фігурують у публічному просторі і чиє особисте життя хвилює українців.

За останній рік вітчизняний політичний ландшафт зазнав серйозних змін. У лютому 2020-го екс-голову Офісу президента і завидного холостяка Андрія Богдана, який наробив багато шуму після свого відходу, змінив не менше амбітний Андрій Єрмак. Тепер він настільки важлива фігура, що багато політтехнологів вважають його другою особою в державі.

Після місцевих виборів минулої осені депутатські корпуси поповнилися новими обличчями, серед яких 19-річний Ростислав Солод, син народних депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода. Незважаючи на юний вік, у депутата міськради Краматорська є далекоглядність щодо фінансів: 14-річним підлітком він вклався в покупку криптовалюти і до 19 років непогано розбагатів.

В оновлений список завидних женихів і наречених редакція Фокуса включила не тільки політиків, а й їхніх дітей, наприклад, дочок і молодшого сина пʼятого президента Петра Порошенка, сина бізнесмена Юрія Косюка, молодшу дочку президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса. Всі вони талановиті, високоосвічені та гідні окремої уваги.

Нашим головним завданням було максимально оновити список холостяків і холостячок у владі, тому деяких відомих і не обтяжених шлюбом персон Фокус цього року до свого списку не включив. Серед них нардепи Ілля Ківа, який продовжує користуватися великим успіхом у жінок, Жан Беленюк, що вважає за краще тримати в тіні своє особисте життя, і Єлизавета Ясько, яка наприкінці року втратила посаду голови української делегації в ПАРЄ, через що сильно засмутилася.

Отже…

Список багатих, красивих та успішних женихів і наречених України

Для зручності читачів добірку ранжирували згідно значущості посади її учасників, проте редакція не вважає цей критерій визначальним у виборі супутника або супутниці життя. Так само як і фінансовий добробут, вік, наявність або відсутність досвіду сімейного життя.

Основними критеріями відбору фігурантів були їх статус, стан найближчих родичів, наявність звʼязків у владі і ступінь впливу на соціально-політичний клімат країни.

Андрій Коболєв

Посада: голова правління НАК "Нафтогаз України"

Вік: 42 роки

Статус: розлучений, три дочки

Дохід: 21,2 млн грн в 2019 році

[ + – ] Андрій Коболєв Фото: Getty Images

Андрій Коболєв — один з найбільш високооплачуваних топ-менеджерів у державному секторі. За 2019 рік його зарплата склала понад 11 млн грн. Плюс щомісячні премії, винагороди, матеріальна допомога на оздоровлення та інші блага. Щоправда, все зароблене з середини лютого і до кінця 2019-го Коболєв, за інформацією Нафтогазу, віддавав на благодійність до фондів "Повернись живим", "Таблеточки", "Народний тил".

У минулому році керівнику Нафтогазу продовжили контракт ще на чотири роки, пообіцявши удвічі врізати зарплату і прибрати всі премії та бонуси. А у квітні 2020-го, за словами Коболєва, він і зовсім отримав 47 тис грн, оскільки під час карантину держкомпанія ще більше скоротила розмір виплат керівництву. За інформацією Фокуса, Коболєв — у списку претендентів на пост премʼєр-міністра, готовий очолити уряд, але пропозиції щодо цього поки не отримав.

Андрій Єрмак

Посада: керівник Офісу президента

Вік: 49 років

Статус: неодружений

Дохід: 255 тис грн від юридичної та підприємницької діяльності у 2019 році

[ + – ] Андрій Єрмак

Андрій Єрмак — найвпливовіша людина в оточенні президента Володимира Зеленського. Голова ОП повсюдно супроводжує шефа, називаючи його другом і розповідаючи журналістам, що завжди буде там, де найбільше йому потрібен. За це в ЗМІ його навіть прозвали "віце-президентом".

У лютому 2021-го виповнюється рік з часу призначення Єрмака керівником ОП. На цій посаді він займається широким спектром питань — від проведення неофіційних співбесід з кандидатами на ключові посади в державі до переговорів з Вашингтоном і припинення війни на Донбасі.

Єрмаку належать юрфірма "Міжнародна юридична компанія" і кінокомпанія "Гарнет Інтернешенл Медіа Груп".

У голови ОП є квартира в Києві площею 107,8 кв. м, а також автомобіль Mercedes-Benz S, який минулого року він придбав за 3 млн грн. На банківських рахунках зберігає 9,7 млн грн, готівкою — $347 тис і €50 тис.

Михайло Порошенко

Посада: студент

Родинні звʼязки: син пʼятого президента Петра Порошенка

Вік: 19 років

Статус: неодружений

Дохід: у Рейтингу найбагатших українців Фокуса у 2020 році Петро Порошенко зайняв 5-е місце з капіталом в 1 млрд 340 мільйонів доларів

[ + – ] Михайло Порошенко

Молодший син пʼятого президента України і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка — бунтар. Девʼятнадцятирічний Михайло Порошенко не раз ставав героєм новинної хроніки, то засвітившись під час навчання у Великобританії в толстовці з написом "Russia", то підспівуючи російському реперу Face на його концерті у Лондоні. Останнє викликало хвилю невдоволення в української громадськості, оскільки це відео зʼявилося в річницю трагічних подій на Майдані. Петро Порошенко сина не лає. Каже, що "він не маленький хлопчик" і сам може вибирати, що йому слухати і куди ходити.

У 2019-му Михайло Порошенко закінчив престижний Concord College в Лондоні, в якому останній рік навчання коштував 1,5 млн грн. Планував вступати до університету у Великобританії, як і старші діти подружжя Порошенків.

Гео Лерос

Посада: народний депутат ("Слуга народу")

Вік: 31 рік

Статус: неодружений

Дохід: 604 тис грн у 2019 році

[ + – ] Гео Лерос Фото: УНІАН

Ексцентричний нардеп Гео Лерос — головний ініціатор іміджевих скандалів у Верховній Раді. Він не боїться критикувати ні нардепів, видаючи на них силу-силенну компромату, ні президента, до якого Лерос особливо суворий у висловлюваннях.

На початку політичної карʼєри Володимира Зеленського політик був його позаштатним радником, але після зміни керівника ОП Героса звільнили, а восени 2020-го виключили з парламентської фракції "Слуги народу".

Крім іміджу скандаліста Гео Лероса знають як засновника проекту Art United Us і громадської організації "Сіті-Арт". На його рахунку близько 70 муралів в Україні, а також кураторство проекту More than us Міністерства інформполітики, у межах якого художники з різних країн намалювали вісім муралів у вестибюлі столичної станції метро "Осокорки".

У нардепа є три квартири в Києві: 336, 40 і 42 кв. м, три автомобілі марок BMW, FORD, AUDI. Також Гео Лерос задекларував у криптовалюті 49 біткоїнів і 356 одиниць ефіру — це $1,7 млн і $509 тис відповідно.

Олександр Дубінський

Посада: народний депутат ("Слуга народу")

Вік: 39 років

Статус: розлучений

Дохід: 8,6 млн грн у 2019 році, на банківських рахунках — 2,6 млн грн, $100,2 тис. Готівкою зберігає $300 тис і €100 тис.

[ + – ] Олександр Дубінський

Після того як Олександр Дубінський потрапив до списку санкцій США через підозри у втручанні в американські вибори президента, його виключили з фракції "Слуги народу". Втім, це не завадило йому зберегти посаду заступника голови фінансового комітету Верховної Ради, а отже, залишитися впливовою фігурою політичного процесу.

Нардеп любить дорогі та рідкісні машини: у нього великий автопарк, частина з якого належить його мамі — пенсіонерці Аллі Березовській. Дубінський це пояснює тим, що вона любить швидкість.

Також у сімʼї депутата більше двох десятків обʼєктів нерухомості у Києві, зокрема дві елітні квартири по $100 тис у пентхаусі 5-зіркового готелю Fairmont Grand Hotel на Подолі та апартаменти в елітному ЖК "Французький квартал" на Печерську. Своє життя на широку ногу нардеп пояснює журналістським талантом, який і дозволив йому заробити мільйони.

Мустафа Найєм

Посада: заступник генерального директора Укроборонпрому

Вік: 39 років

Дохід: 1,1 млн грн у 2019 році

Статус: розлучений, має сина

[ + – ] Мустафа Найєм

За час роботи народним депутатом Мустафа Найєм прославився чи не більше, ніж під час своєї журналістської діяльності. Він був одним із затятих критиків пʼятого президента Петра Порошенка, а коли до влади прийшов Володимир Зеленський, вирішив менше говорити, але більше робити. Тепер Найєм працює у дежконцерні "Укроборонпром", де, незважаючи на відсутність досвіду роботи у таких структурах, відразу отримав високу посаду. Займається реформою концерну.

У 2020-му Найєм розширив свої повноваження до директора за активами Укроборонпрому і тепер відстежує, щоб при реформуванні концерну не було махінацій.

"Дерибан і сумнівні схеми виведення майна з оборонних підприємств повинні залишитися в минулому", — заявляє Найєм.

За інформацією ЗМІ, у 2020-му екс-політик заробив 3 млн грн, з яких четверту частину — на новій посаді всього за останніх два місяці минулого року.

Максим Павлюк

Посада: народний депутат ("Слуга народу")

Родинні звʼязки: племінник бізнесмена Іллі Павлюка

Вік: 28 років

Дохід: 1,4 млн грн доходу і 8 млн грн готівки у 2019 році

Статус: неодружений

[ + – ] Максим Павлюк

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк — улюбленець долі. Нещодавно він задекларував майже 2 млн грн, які в кінці січня виграв у лотерею в шести різних компаніях. І це не перша удача політика. Так, у 2019-му лотерейний гуру задекларував 900 тис грн виграшу.

У політиці Павлюк опинився не випадково. Він племінник бізнесмена Іллі Павлюка. За інформацією журналістів-розслідувачів Bihus.Info, останній — "тіньовий куратор" групи депутатів від "Слуги народу", яка голосує в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

У нардепа є квартира в Києві площею 59,2 кв. м, три земельні ділянки загальною вартістю 193 тис грн, два автомобілі: Toyota Camry 2015 року випуску і Mercedes-Benz G-класу 2013 року випуску.

Перш ніж потрапити до Верховної Ради, Максим Павлюк працював прокурором у Військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Дмитро Дубілет

Посада: екс-міністр Кабінету міністрів, співзасновник віртуального банку Monobank

Вік: 35 років

Статус: розлучений

Дохід: на банківських рахунках Дмитра Дубілета, згідно з декларацією 2019 року, зберігається 33 млн грн, $434 тис, €157 тис.

[ + – ] Дмитро Дубілет

У 2019-му колишній IT-директор ПриватБанку і співзасновник мобільного банку Мonobank Дмитро Дубілет прийняв важке, за його словами, рішення — пішов працювати в Кабмін Олексія Гончарука. Банкір намагався викорінити паперовий документообіг, а також займався безліччю ініціатив, серед яких електронний перепис населення і скасування паперової трудової книжки. Після того як уряд Гончарука пішов у відставку, Дубілет продовжив співпрацювати з державою. Минулого року він запустив перший онлайн-сервіс для оцінки впливу карантину на економіку України, а також презентував програму Checkbox, яка може замінити касові апарати.

Ростислав Солод

Посада: депутат Краматорської міської ради, син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода

Вік: 19 років

Статус: неодружений

Доходи: у 2019 році задекларував $ 4 млн в криптовалюті

[ + – ] Ростислав Солод

У минулому році Ростислав Солод став наймолодшим депутатом міськради Краматорська. Нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська, коментуючи успіх сина, запевнила журналістів, що політичні амбіції у Ростислава в крові. Мовляв, хлопець все життя провів у цьому середовищі, а освіта і досвід — приходять з часом.

На місцевих виборах Ростислава Солода підтримував нардеп Юрій Бойко. На агітаційних листівках вони позували разом.

У декларації за 2019 рік молодший Солод вказав, що живе в Києві з батьками і ще трьома братами і сестрами в квартирі на 270 кв. м, оформленій на Юрія Солода. Юний депутат їздить на автомобілях Land Rover і Mercedes-Benz Viano, що належать зазначеній у декларації "близькій особі". А головні доходи сімʼї — депутатські зарплати Наталії Королевської та Юрія Солода.

Іван Косюк

Посада: студент

Родинні звʼязки: син власника компанії МХП Юрія Косюка

Вік: 20 років

Статус: неодружений

Дохід: у рейтингу найбагатших українців Фокуса у 2020 році статок батька Івана, Юрія Косюка, складав $618 млн

[ + – ] Іван Косюк

Власник найбільшого виробника курятини в Україні Юрій Косюк дуже пишається своїм сином. У минулому році підприємець заявив, що реалізує його ідею і побудує завод з виробництва бульйону. А недавно написав надихаючу колонку про те, як Іван своєю цілеспрямованістю в навчанні переконав його, що правильна освіта — шлях до успіху.

За інформацією на особистій сторінці Івана Косюка у Facebook, у 2020 році він закінчив Бостонський університет в США, де вивчав бізнес-менеджмент. В інтервʼю журналістам Юрій Косюк не раз говорив, що свій бізнес передасть синові тільки у тому випадку, якщо той доведе, що зможе ним управляти.

Юлія Мендель

Посада: прес-секретар президента

Вік: 34 року

Статус: незаміжня

Дохід: 940 тис грн у 2019 році

[ + – ] Юлія Мендель

Особисте життя Юлії Мендель займає розуми багатьох, тому в ЗМІ періодично миготять новини про її романи. Однак сама вона стверджує, що останні стосунки припинила, коли стала прес-секретарем президента і її тодішній кавалер не став миритися з її щільним графіком. Мендель зізнається: роботи настільки багато, що часу на відпочинок а також на особисте життя практично немає. З цієї причини її майбутньому обранцю доведеться несолодко, адже прес-секретар голови держави постійно біля президента, супроводжує його, а іноді навіть фізично захищає від незручних запитань журналістів.

Роксолана Підласа

Посада: народний депутат ("Слуга народу")

Вік: 27 років

Статус: незаміжня

Дохід: 674 тис грн в 2019 році

[ + – ] Роксолана Підласа

Перш ніж стати народним депутатом, Роксолана Підласа встигла отримати досвід роботи в Американській торговій палаті в Україні та Українському кризовому медіацентрі. У 22 роки вона стала незалежним консультантом в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, а потім — радником міністра.

З 2019-го Підласа очолює міжфракційне обʼєднання "За ФОП". У комітеті ВР працювала над резонансними нововведеннями: законопроектами щодо вдосконалення державних закупівель (Prozorro 2.0), тотальної фіскалізації, реформи Антимонопольного комітету. Відома своєю боротьбою за гендерну рівність, активно виступає проти сексизму в політиці.

Євгенія та Олександра Порошенко

Вік: 21 рік

Посада: студентки

Родинні звʼязки: дочки пʼятого президента Петра Порошенка

Статус: незаміжні

Дохід: у 2019 році Петро Порошенко задекларував 772,9 млн грн доходу і майже 401 млн грн готівкою

[ + – ] Євгенія та Олександра Порошенко

Євгенія та Олександра Порошенко — двійнята. Кілька років тому виїхали вчитися у Лондон. Спочатку закінчили британський коледж Concord, де іноземних учнів готують до вступу до вищих навчальних закладів Англії (там же навчався їх молодший брат Михайло). А у 2018-му продовжили навчання у вищій школі. Олександра вибрала економіку в університетському коледжі Лондона. Євгенія віддала перевагу анімації в Лондонському університеті мистецтв.

"Ми як батьки ними пишаємося, — розповідає Марина Порошенко. — Хочу підкреслити, що після отримання освіти вони збираються повернутися в Україну і працювати на благо українського народу".

Олександра та Євгенія дуже творчі, з дитинства займаються танцями, грають на фортепіано, беруть участь в театральних постановках. Євгенія навіть отримала епізодичну роль в серіалі "Повернення Мухтара-8", який знімали в Києві. За словами Марини Порошенко, будь-яка дівчинка мріє стати актрисою, тому її дочка була дуже щаслива, коли пройшла справжній кастинг. Також разом з молодшим братом обидві сестри знялися в кліпі своєї хрещеної, співачки та екс-нардепа Оксани Білозір.

Кіра Рудик

Посада: народний депутат, лідер партії "Голос"

Вік: 35 років

Статус: розлучена

Дохід: 13 млн грн у 2019 році

[ + – ] Кіра Рудик

Кіра Рудик — успішна бізнесвумен, яка зробила карʼєру в IT-індустрії. У 2016 році вона прийшла працювати в український підрозділ американського стартапу Ring Labs, який займається розробкою "розумних" систем безпеки для будинку. Через два роки Ring Ukraine купив Amazon за $1 млрд.

У Верховній Раді Кіра Рудик продовжує підтримувати близьку їй галузь інформаційних технологій, займаючись розробкою законопроектів для розвитку як цієї індустрії, так і економіки загалом.

Марія Мезенцева

Посада: народний депутат ("Слуга народу"), голова української делегації в ПАРЄ

Вік: 31 рік

Статус: незаміжня

Дохід: у 2019 році задекларувала близько 400 тис грн, з яких 206 тис грн — від підприємницької діяльності

[ + – ] Марія Мезенцева

Народний депутат Марія Мезенцева місяць тому стала головою української делегації в ПАРЄ. Вона змінила на цій посаді нардепа від "Слуги народу" Єлизавету Ясько. У фракції вирішили, що Мезенцевій краще вдасться виконувати поставлені завдання у цьому напрямку, оскільки до роботи у Верховній Раді вона стажувалася в структурах ООН, працювала в Альянсі європейських консерваторів і реформаторів у Брюсселі. В українській політиці Мезенцева не новачок. З 2015 до 2019 року була депутатом Харківської міськради, де працювала членом комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.

Крім державних справ нардеп займається благодійністю — безкоштовно викладає англійську для дітей із зони АТО. З дитинства Марія Мезенцева захоплювалася танцями — вона багаторазова чемпіонка України з сучасних танців. Також була затятим футбольним вболівальником і підтримувала харківський ФК "Металіст". За словами нардепа, раніше не пропускала жодної гри і була знайома з футболістами.

Олена Зеркаль

Посада: радник голови правління НАК "Нафтогаз України"

Вік: 47 років

Статус: розлучена, має двох синів

Дохід: у 2019 році після звільнення з Кабміну задекларувала 796 тис грн заробітної плати

[ + – ] Олена Зеркаль Фото: Getty Images

Олена Зеркаль — заслужений юрист України. Вона представляла Україну в переговорах щодо Угоди про асоціацію з ЄС і безвізового режиму як заступник міністра закордонних справ, в 2017 році очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, де проходили слухання за позовом України проти Росії про порушення прав людини на окупованих територіях. У 2019-му Володимир Зеленський призначив Зеркаль заступником голови Адміністрації президента, але вона відмовилася від посади. А з минулого року стала радником голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. Олена Зеркаль відповідає за організацію захисту компанії в міжнародних судових і арбітражних процесах проти Росії. У декларації за 2019 рік крім зарплати вона вказала, що володіє двома виробами з норки, одним — з шиншили, сімома наручними швейцарськими годинниками і 14 ювелірними виробами з діамантами.

Олена Гатаулліна

Посада: секретар Центральної виборчої комісії

Вік: 38 років

Статус: незаміжня

Дохід: 900 тис грн у 2019 році

[ + – ] Олена Гатаулліна

Якщо вивчити професійну діяльність Олени Гатаулліної, то її девіз звучить так: бачу мету — не бачу перешкод. Перш ніж стати секретарем ЦВК, вона займалася приватною юридичною практикою і активно співпрацювала з різними політичними силами. У партії "УДАР" Гатаулліна була заступником голови, членом політичної ради і головою Центрального виконавчого комітету, консультувала нардепів від "Блоку Петра Порошенка", пробувалася разом з політсилою Віталія Кличка пробитися до Верховної Ради, але безуспішно. Опісля працювала заступником начальника юридичного відділу Секретаріату політичної партії "Європейська солідарність", потрапила в Управління справами Апарату Верховної Ради. У 2019-му пройшла до парламенту разом зі "Слугою народу". Ця ж політсила делегувала її до ЦВК. Гатаулліна володіє чотирма квартирами в Києві.

Валерія Іонан

Посада: заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Вік: 30 років

Статус: розлучена

Дохід: 1,4 млн грн у 2019 році

[ + – ] Валерія Іонан

У минулому Валерія Іонан — успішна підприємниця, засновниця агентства Quadrate 28, яке надає маркетингові послуги малому та середньому бізнесу. З 2019-го працює в Міністерстві цифрової трансформації. За словами Іонан, вона борець за життя, і її мрія — робити щось по-справжньому корисне для людей. Наприклад, підвищувати цифрову грамотність українців, чим і займається міністерство. Заступник міністра каже, що мета проекту — навчити 6 млн українців 35-60 років, 70% з яких проживають в регіонах, безпечно і швидко знаходити необхідну інформацію в інтернеті. Одне з улюблених занять Валерії Іонан у вільний від роботи час — бокс. Це частина її режиму та дисципліни, яка допомагає розслабитися і зняти накопичився негатив.

Яна Суркіс

Посада: балерина

Родинні звʼязки: дочка президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса

Вік: 19 років

Статус: незаміжня

Дохід: у рейтингу журналу Фокус у 2020 році, статок Григорія та Ігоря Суркісів оцінено у $631 млн

[ + – ] Яна Суркіс [ + – ] Яна Суркіс

Молодша дочка підприємця та президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, професійно займається балетом. Дівчина навчалася в Київському хореографічному коледжі "Кияночка", брала участь у численних конкурсах, їздила на закордонні гастролі, виступала на сцені Національної опери України, продовжує старанно тренуватися. За словами батька, вона кожен день прокидається о пів на сьому ранку, пʼє чай і мчить на тренування. Щодня у балерини по два-три заняття. Єдиний частково вихідний — неділя. Цього дня у Яни всього одне тренування. В інтервʼю телеведучому Дмитру Гордону Ігор Суркіс зізнався, що з великими труднощами умовив дочку поїхати після Нового року відпочити на десять днів. Крім балету Яна, як і її батько, любить футбол і активно підтримує "Динамо" під час домашніх матчів.