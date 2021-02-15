OpenDataBot: за 30 лет количество браков в Украине сократилось в три раза

В 1991 году было зарегистрировано 493 тысячи браков, в 2020-м – 168 тысяч

Количество браков, зарегистрированных в Украине, за последние 30 лет уменьшилось в три раза (до 168 тысяч пар в 2020 году).

Об этом информирует пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

"За последние 30 лет количество браков уменьшилось в 3 раза. В 2020 году было официально зарегистрировано 167,9 тысячи браков, тогда как в 1991 году — 493 тысячи", – сказано в сообщении.

В OpenDataBot отметили, что в 2020 году было зарегистрировано на 29% браков меньше, чем в 2019-м.

[ + – ] Статистика по регистрации браков

Касаемо количества разводов, то оно, по данным сервиса, также уменьшается. Так, в 1991 году развелось 200 тысяч 810 пар, а в 2020 году — 119 тыс. 253 пары.

[ + – ] Статистика по регистрации разводов

Ранее в OpenDataBot сообщили, что в 2020 году смертность от COVID-19 вдвое ниже, чем смертность от ОРВИ и пневмоний весной 2019-го.

Кроме того, по данным сервиса, каждый четвертый украинец составляет завещание.

Также мы писали, что пара, прожившая в браке 52 года, умерла от коронавируса с разницей в три часа.