OpenDataBot: за 30 років кількість шлюбів в Україні скоротилася в три рази

У 1991 році було зареєстровано 493 тисячі шлюбів, у 2020-му — 168 тисяч

Кількість шлюбів, зареєстрованих в Україні, за останні 30 років зменшилася в три рази (до 168 тисяч пар у 2020 році).

Про це інформує прес-служба платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot.

"За останні 30 років кількість шлюбів зменшилася в 3 рази. У 2020 році було офіційно зареєстровано 167,9 тисяч шлюбів, тоді як у 1991 році — 493 тисячі", — сказано в повідомленні.

В OpenDataBot зазначили, що у 2020 році було зареєстровано на 29% шлюбів менше, ніж у 2019-му.

[ + – ] Статистика з реєстрації шлюбів

Що стосується кількості розлучень, то вона, за даними сервісу, також зменшується. Так, у 1991 році розвелося 200 тисяч 810 пар, а у 2020 році — 119 тис. 253 пари.

[ + – ] Статистика з реєстрації розлучень

Раніше в OpenDataBot повідомили, що у 2020 році смертність від COVID-19 удвічі нижча, ніж смертність від ГРВІ та пневмоній навесні 2019-го.

Крім того, за даними сервісу, кожен четвертий українець складає заповіт.

Також ми писали, що пара, яка прожила в шлюбі 52 роки, померла від коронавірусу з різницею в три години.