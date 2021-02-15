Кабмин одобрил законопроект, позволяющий уволить директора НАБУ Сытника, - Шабунин

Если Верховная Рада поддержит законопроект, то можно будет объявить конкурс на нового директора НАБУ.

Кабинет министров на своем заседании проголосовал за законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ. Об этом сообщает Виталий Шабунин в Фейсбуке.

По информации Центра противодействия коррупции, который возглавляет Шабунин, решение об увольнение Артема Сытника принимал лично Владимир Зеленский. Якобы таким образом у президента отреагировали на начало расследования по поводу закупки китайской вакцины от COVID-19.

"Соответствующую правку по устному предложению одного из министров добавили в законопроект, который изменяет процедуру выбора нового директора НАБУ", — заявляет Шабунин.

Таким образом, по предложенной процедуре отбора директора НАБУ, президент якобы сможет назначать подконтрольного ему директора бюро. Так как 3 членов конкурсной комиссии делегирует СНБО, 3 Кабмин и 3 международных эксперта.

Представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан подтверждает голосование Кабмина журналистам Украинской правды. По словам Мокана, в Раду направят законопроект, поправки в который сегодня были приняты правительством.

Напомним, НАБУ начало расследование против главы Минздрава Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин.