Кабмін схвалив законопроект, що дозволяє звільнити директора НАБУ Ситника, — Шабунін

Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, то можна буде оголосити конкурс на нового директора НАБУ.

Кабінет міністрів на своєму засіданні проголосував за законопроект, яким звільняє чинного директора НАБУ. Про це повідомляє Віталій Шабунін у Фейсбуці.

За інформацією Центру протидії корупції, який очолює Шабунін, рішення про звільнення Артема Ситника приймав особисто Володимир Зеленський. Нібито таким чином у президента відреагували на початок розслідування з приводу закупівлі китайської вакцини від COVID-19.

"Відповідну правку за усною пропозицією одного з міністрів додали в законопроект, який змінює процедуру вибору нового директора НАБУ", — заявляє Шабунін.

Таким чином, за запропонованою процедурою відбору директора НАБУ, президент нібито зможе призначати підконтрольного йому директора бюро. Оскільки 3 членів конкурсної комісії делегує РНБО, 3 Кабмін і 3 міжнародні експерти.

Представник Верховної Ради в Кабміні Василь Мокан підтверджує голосування Кабміну журналістам Української правди. За словами Мокана, в Раду направлять законопроект, поправки до якого сьогодні прийняв уряд.

Нагадаємо, НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин.