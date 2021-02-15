"Скорая" застряла в сугробе на Житомирщине, пациентку пришлось везти на лошадях (фото)

Автомобиль столкнулся с трудностями, отправившись на вызов к 14-летней девочке, но спасатели нашли выход.

Бригада "скорой помощи" 14 февраля отправилась по вызову к юной жительнице села Зеленица в Житомирской области и застряла в снежном сугробе, который намело после метели. Подробности истории сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение от Емильченского подразделения Нацполиции и отправились выручать украинцев. Сотрудники ГСЧС помогли врачам добраться до пациента, хотя и столкнулись с большими трудностями. Сначала медиков попытались довезти на пожарной машине, однако через несколько сотен метров стало понятно, что проехать не получится. Врач прошел оставшуюся часть пути пешком.

Осмотрев больную девушку, специалист решил увезти ее в районную больницу. С этой задачей односельчане предоставили гужевую повозку, запряженную двумя лошадьми, которая довезла пациентку до пожарной машины. Оттуда сначала на автомобиле, а затем на носилках заболевшую транспортировали к автомобилю "скорой помощи". Медики сумели развернуться и добраться до медицинского учреждения.

[ + – ] Пациентку везут на лошади к машине скорой помощи

За выходные из-за сложных погодных условий спасатели ГСЧС в Житомирской области совершили 16 выездов для помощи медикам в транспортировке к больным, роженицам и в буксировке спецмашин. В частности. 14 февраля представители 24-й государственной пожарно-спасательной части в поселке Любар помогли отбуксировать лесовоз, который застрял на подъеме автотрассы Любар-Печановка и заблокировал движение транспорта.

Ранее в Португалии футболистам пришлось толкать машину "скорой помощи" во время матча. На 70-й минуте игры полузащитник "Порту" Луис Диас агрессивно столкнулся с защитником "Браги" Давидом Кармой. Нарушителя удалили с поля, а к пострадавшему вызвали медиков. "Скорая помощь", которая приехала забрать травмированного спортсмена и застряла прямо посреди поля, двигатель автомобиля заглох, а водителю все никак не удавалось его завести. Футболисты десятки метров толкали машину по газону, пока та не завелась и смогла самостоятельно выехать.