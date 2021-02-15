"Швидка" застрягла в заметі на Житомирщині, пацієнтку довелося везти на конях (фото)

Автомобіль зіткнувся з труднощами, відправившись на виклик до 14-річної дівчинки, але рятувальники знайшли вихід.

Бригада "швидкої допомоги" 14 лютого вирушила за викликом до юної мешканки села Зелениця у Житомирській області і застрягла в сніжному заметі, який намело після хуртовини. Подробиці історії повідомила прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення від Ємільченського підрозділу Нацполіції та вирушили рятувати українців. Співробітники ДСНС допомогли лікарям дістатися до пацієнтки хоча і зіткнулися з великими труднощами. Спочатку медиків спробували довезти на пожежній машині, проте через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що проїхати не вийде. Лікар пройшов частину шляху пішки.

Оглянувши хвору дівчину, фахівець вирішив відвезти її до районної лікарні. Для цього завдання односельці надали гужовий віз, запряжений двома кіньми, який довіз пацієнтку до пожежної машини. Звідти спочатку на автомобілі, а потім на ношах хвору транспортували до автомобіля "швидкої допомоги". Медики зуміли розвернутися та дістатися до медичного закладу.

[ + – ] Пацієнтку везуть на коні до машини швидкої допомоги

За вихідні через складні погодні умови рятувальники ДСНС у Житомирській області здійснили 16 виїздів для допомоги медикам у транспортуванні хворих, породіль і для буксирування спецмашин. Зокрема, 14 лютого представники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини в селищі Любар допомогли відбуксувати лісовоз, який застряг на підйомі автотраси Любар-Печанівка і заблокував рух транспорту.

Раніше в Португалії футболістам довелося штовхати машину "швидкої допомоги" під час матчу. На 70-й хвилині гри півзахисник "Порту" Луїс Діас агресивно зіткнувся із захисником "Браги" Давидом Кармою. Порушника видалили з поля, а до потерпілого викликали медиків. "Швидка допомога", яка приїхала забрати травмованого спортсмена і застрягла прямо посеред поля, двигун автомобіля заглух, а водієві все ніяк не вдавалося його завести. Футболісти десятки метрів штовхали машину газоном, поки та не завелася і змогла самостійно виїхати.