Киевский суд арестовал политтехнолога, которого подозревают в работе на "ДНР"

Правоохранители установили место жительства подозреваемого и обнаружили в его жилище ряд улик.

По данным следователей, подозреваемый вступил в ряды террористической организации "ДНР" в 2014 году, а в 2015 году получил должность "заместителя министра информации". Подробности опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Предполагаемому участнику незаконного формирования уже объявили подозрение в посягательстве на неприкосновенность Украины а также в создании террористической организации. Следственный судья Шевченковского суда Киева решил поместить его под стражу на время досудебного расследования.

По информации Генпрокуратуры, подозреваемый "совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины", а также занимался пропагандой, призывал присоединиться к Российской Федерации на публичных собраниях.

Сотрудники СБУ выяснили, что фигурант проник на территорию Украины через Россию вне пунктов пропуска. В Киеве он, якобы, устроился политтехнологом и пиар-менеджером пророссийских структур.

"Оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства екс-чиновника так называемой «ДНР». Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность", — пишет пресс-служба на официальном сайте.

Ранее стало известно, что суд выпустил из-под стражи ветерана АТО, которую задержали из-за схожести с участницей незаконной "ДНР". Адвокаты доказали во время заседания, что Виктория Котеленец с позывным "Фортуна" не имеет отношения к женщине, которая конвоировала людей во время так называемого "парада пленных" в Донецке.

Как заявили правозащитники, сторона обвинения пыталась "обмануть суд": рассказывала, что во время обыска у подозреваемой изъяли МОН-50 и гранатометы, но не указали, что это были лишь макеты оружия. При этом основным доказательством стала "портретная экспертиза по единственному методу визуального сопоставления". Адвокаты отметили, что подали свою экспертизу с применением пяти методов сравнения, которая позволила обнаружить новую подозреваемую.