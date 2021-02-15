Київський суд заарештував політтехнолога, якого підозрюють у роботі на "ДНР"

Правоохоронці встановили місце проживання підозрюваного і виявили в його житлі ряд доказів

За даними слідчих, підозрюваний вступив у ряди терористичної організації "ДНР" у 2014 році, а у 2015 році отримав посаду "заступника міністра інформації". Подробиці опублікувала прес-служба Генеральної прокуратури України.

Передбачуваному учаснику незаконного формування вже оголосили підозру в посяганні на недоторканність України а також у створенні терористичної організації. Слідчий суддя Шевченківського суду Києва вирішив помістити його під варту на час досудового розслідування.

За інформацією Генпрокуратури, підозрюваний "здійснював насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних Сил України", а також займався пропагандою, закликав приєднатися до Російської Федерації на публічних зборах.

Співробітники СБУ з'ясували, що фігурант проник на територію України через Росію поза пунктами пропуску. У Києві він нібито влаштувався політтехнологом і піар-менеджером проросійських структур.

"Оперативники СБ України встановили в Києві місце проживання екс-чиновника так званої «ДНР». Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку і матеріали, що підтверджують злочинну діяльність", — пише прес-служба на офіційному сайті.

Раніше стало відомо, що суд випустив з-під варти ветерана АТО, яку затримали через схожість з учасницею незаконної "ДНР". Адвокати довели під час засідання, що Вікторія Котеленець з позивним "Фортуна" не має відношення до жінки, яка конвоювала людей під час так званого "параду полонених" у Донецьку.

Як заявили правозахисники, сторона звинувачення намагалася "обдурити суд": розповідала, що під час обшуку в підозрюваної вилучили МОН-50 і гранатомети, але не вказали, що це були лише макети зброї. При цьому основним доказом стала "портретна експертиза по єдиному методу візуального зіставлення". Адвокати зазначили, що подали свою експертизу із застосуванням п'яти методів порівняння, яка дозволила виявити нову підозрювану.