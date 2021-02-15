"Снег нас объединил": рэперша Alyona Alyona рассказала о своем романе (фото)

Рэпершу и ее избранника объединила любовь к кофе. В связи с этим Alyona Alyona решила разыграть два стика кофе и две чашки среди своих подписчиков.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в день Святого Валентина – 14 февраля – сделала откровенную публикацию в своем Instagram, где рассказала о своем новом романе. Девушка не стала называть имя своего возлюбленного, но опубликовала совместные фотографии. Правда, на них не видно лица ее бойфренда.

По словам рэперши, ее избранник не старше и не статуснее, чем она.

"Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди", — рассказала Alyona Alyona.

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Девушка отметила, что с ее партнером их объединяет любовь к кофе. Певица решила в честь праздника влюбленных подарить своим поклонникам две чашки, два стика кофе и конфеты.

"Чтобы получить романтический пак, нужно всего лишь оставить сердечко в комментариях и романтический рандом выберет счастливчиков в следующее воскресенье. Хочу, чтобы вы вспомнили, что вас объединило и могли спокойно помечтать о светлом и счастливом будущем", — написала артистка.

По словам Alyona Alyona, с возрастом выбор партнера больше похож на собеседование с анкетированием.

"Это ужасно раздражает, потому что как-то не ощущается чувств среди этого всего, но реальность уже так много раз ставила подножку, что анкета — это уже рефлекс после предыдущих неудач. Мне так казалось когда-то, пока в 25 я не почувствовала бабочек в животе, как когда-то в 16. И пусть это было мгновение, но получается, что так бывает и после 23-х. И я это снова чувствую сейчас, в 29", – отметила исполнитель.

Как сообщалось ранее, Alyona Alyona сдержала обещание сбросила 10 кг за полтора месяца.

Напомним, в прошлом году рэп-певица Alyona Alyona была номинирована на немецкую международную премию Anchor за популяризацию в своем творчестве украинского языка.