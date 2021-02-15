"Сніг нас об'єднав": реперка Alyona Alyona розповіла про свій роман (фото)

Реперку та її обранця об'єднала любов до кави. У зв'язку з цим Alyona Alyona вирішила розіграти два стіки кави і дві чашки серед своїх підписників.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona в день Святого Валентина — 14 лютого — зробила відверту публікацію у своєму Instagram, де розповіла про свій новий роман. Дівчина не стала називати ім'я свого коханого, але опублікувала спільні фотографії. Щоправда, на них не видно обличчя її бойфренда.

За словами реперки, її обранець не старше і не статусніше, ніж вона.

"Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть всі. І чи говоритимуть взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об'єднав в одному місці в один час і закопав під своєю любов'ю. А ми і раді. Адже все цікаве попереду", — розповіла Alyona Alyona.

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Дівчина зазначила, що з її партнером об'єднує любов до кави. Співачка вирішила на честь свята закоханих подарувати своїм шанувальникам дві чашки, два стіки кави і цукерки.

"Щоб отримати романтичний пак, потрібно всього лише залишити сердечко в коментарях і романтичний рандом вибере щасливчиків наступної неділі. Хочу, щоб ви згадали, що вас об'єднало і могли спокійно помріяти про світле і щасливе майбутнє", — написала артистка.

За словами Alyona Alyona, з віком вибір партнера більше схожий на співбесіду з анкетуванням.

"Це жахливо дратує, тому що якось не відчувається почуттів серед цього всього, але реальність вже так багато разів ставила підніжку, що анкета — це вже рефлекс після попередніх невдач. Мені так здавалося колись, поки в 25 я не відчула метеликів у животі, як колись у 16. І нехай це була мить, але виходить, що так буває і після 23-х. І я це знову відчуваю зараз, в 29", — зазначила виконавиця.

Як повідомлялося раніше, Alyona Alyona стримала обіцянку і скинула 10 кг за півтора місяці.

Нагадаємо, минулого року реп-співачка Alyona Alyona була номінована на німецьку міжнародну премію Anchor за популяризацію у своїй творчості української мови.