Годовщина вывода войск из Афганистана: Зеленский поблагодарил каждого украинского ветерана

По словам президента, вклад, который внесли ветераны Афганской войны "вызывает искреннюю благодарность".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за стойкость и опыт каждого украинца, который был на войне в Афганистане. Об этом сообщает Офис президента.

"Украинцы, которые воевали в Афганистане, надеялись, что эта война станет последней в их жизни. Но с началом войны на Донбассе многие из них снова пошли на передовую. Другие же помогают с реабилитацией ветеранов АТО/ООС. Это сильные и смелые люди, которые ценят друг друга и жизни. То, что пришлось пережить этому поколению украинцев, заслуживает безусловное уважение. А вклад, который они внесли в становление нашей обороны за эти семь лет, вызывает искреннюю благодарность", — заявил Зеленский.

В ОП сообщили, что сейчас в Украине проживает почти 125 тысяч ветеранов афганской войны. Зеленский выразил благодарность за "стойкость и опыт каждого афганца, ведь это помогло защищать Украину в войне на Донбассе".

"Украина — миролюбивое государство. Мир — одна из важнейших наших ценностей. Но украинцы всегда с честью выполняют свой долг, когда это нужно", — сказал президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд украинских компаний могут принять участие в реставрации экономики Афганистана.

Кроме того, чиновник напомнил, что Украина в настоящее время уже принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и уверил "в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана". Глава украинского МИДа отметил, что именно экономическое развитие Афганистана лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.