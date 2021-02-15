Річниця виведення військ з Афганістану: Зеленський подякував кожному українському ветерану

За словами президента, внесок, який зробили ветерани Афганської війни, "викликає щиру подяку".

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за стійкість і досвід кожного українця, який був на війні в Афганістані. Про це повідомляє Офіс президента.

"Українці, які воювали в Афганістані, сподівалися, що ця війна стане останньою в їхньому житті. Але з початком війни на Донбасі багато з них знову пішли на передову. Інші ж допомагають з реабілітацією ветеранів АТО/ООС. Це сильні і сміливі люди, які цінують одне одного і життя. Те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує безумовної поваги. А внесок, який вони зробили в становлення нашої оборони за ці сім років, викликає щиру подяку", — заявив Зеленський.

В ОП повідомили, що наразі в Україні проживає майже 125 тисяч ветеранів афганської війни. Зеленський висловив подяку за "стійкість і досвід кожного афганця, адже це допомогло захищати Україну у війні на Донбасі".

"Україна — миролюбна держава. Мир — одна з найважливіших наших цінностей. Але українці завжди з честю виконують свій обов'язок, коли це потрібно", — сказав президент.

Нагадаємо: раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ряд українських компаній можуть взяти участь у реставрації економіки Афганістану.

Крім того, чиновник нагадав, що Україна наразі вже бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" і запевнив "у продовженні цього вкладу в безпеку, мир і процвітання Афганістану". Голова українського МЗС зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану найкраще буде сприяти зміцненню миру, процвітанню і стабільності в регіоні Південної і Центральної Азії.