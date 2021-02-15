Опубликованы кадры тушения масштабного пожара в парке Дружбы Народов в Киеве (фото, видео)

Полностью сгорело одноэтажное деревянное кафе одного из гостинично-ресторанных комплексов на территории "Х-парка".

В столичном парке "Муромец" (старое название – "Дружбы Народов"), на территории "X-парка" – произошел масштабный пожар. Видео с места событий первыми поделились авторы Facebook-паблика "Киев. Оперативный". На ролике, снятом из авто, видно значительное задымление над парком.

"Что-то очень серьезно полыхает в парке Дружбы Народов. Будем надеяться, что это не расчистка земли под новое строительство", – сообщается в публикации под видео.

В столичной новостной Facebook-группе "Dtp.kiev.ua" уточнили, что горят деревянные строения одного из гостинично-ресторанных комплексов на территории "Икс парка", под названием "Байдики Биті".

"Значительное задымление, на месте работает несколько отделений спасателей ГСЧС", – отметили авторы паблика.

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Причины пожара в этой публикации также не называются. "Но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько 1000 квартир и переселить в Киев еще 1% населения Украины", – добавили администраторы "Dtp.kiev.ua".

Местные киевские паблики передают, что горящее деревянное кафе расположено в парке "Муромец". Это парк в Деснянском районе Киева, расположенный между двумя спальными районами города – Оболонью на правом берегу Днепра и Вигуровщиной-Троещиной – на левом.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причины пожара устанавливает и главное управление ГСЧС Украины в Киеве. В то же время в ведомстве уточняют, что возгорание на данный момент уже полностью ликвидировано, а тушение пожара продлилось более полутора часов. По данным спасателей полностью сгорело "1-этажное здание общественного питания". Во время пожара внутри кафе никого не было, в связи с чем жертв и пострадавших также нет.

Напомним, на днях в городе Ивано-Франковск загорелась иллюминационная вывеска одной из центральных аптек: прохожие, не растерявшись, начали тушить пожар, сбивая огонь снежками.