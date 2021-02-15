UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Опубликованы кадры тушения масштабного пожара в парке Дружбы Народов в Киеве (фото, видео)

529
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві | Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Полностью сгорело одноэтажное деревянное кафе одного из гостинично-ресторанных комплексов на территории "Х-парка".

В столичном парке "Муромец" (старое название – "Дружбы Народов"), на территории "X-парка" – произошел масштабный пожар. Видео с места событий первыми поделились авторы Facebook-паблика "Киев. Оперативный". На ролике, снятом из авто, видно значительное задымление над парком.

"Что-то очень серьезно полыхает в парке Дружбы Народов. Будем надеяться, что это не расчистка земли под новое строительство", – сообщается в публикации под видео.

В столичной новостной Facebook-группе "Dtp.kiev.ua" уточнили, что горят деревянные строения одного из гостинично-ресторанных комплексов на территории "Икс парка", под названием "Байдики Биті".

"Значительное задымление, на месте работает несколько отделений спасателей ГСЧС", – отметили авторы паблика.

Причины пожара в этой публикации также не называются. "Но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько 1000 квартир и переселить в Киев еще 1% населения Украины", – добавили администраторы "Dtp.kiev.ua".

Местные киевские паблики передают, что горящее деревянное кафе расположено в парке "Муромец". Это парк в Деснянском районе Киева, расположенный между двумя спальными районами города – Оболонью на правом берегу Днепра и Вигуровщиной-Троещиной – на левом. 

Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели
Киев, пожар, парк, Дружбы Народов, Муромец, тушение, кафе, сгорело, возгорание, ГСЧС, спасатели

Причины пожара устанавливает и главное управление ГСЧС Украины в Киеве. В то же время в ведомстве уточняют, что возгорание на данный момент уже полностью ликвидировано, а тушение пожара продлилось более полутора часов. По данным спасателей полностью сгорело "1-этажное здание общественного питания". Во время пожара внутри кафе никого не было, в связи с чем жертв и пострадавших также нет.

Напомним, на днях в городе Ивано-Франковск загорелась иллюминационная вывеска одной из центральных аптек: прохожие, не растерявшись, начали тушить пожар, сбивая огонь снежками.