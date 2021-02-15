Опубліковані кадри гасіння масштабної пожежі в парку Дружби Народів в Києві (фото, відео)

Повністю згоріло одноповерхове дерев'яна кафе одного з готельно-ресторанних комплексів на території "Х-парку".

У столичному парку "Муромець" (стара назва — "Дружби Народів"), на території "X-парку" — сталася масштабна пожежа. Відео з місця подій першими поділилися автори Facebook-пабліку "Київ. Оперативний". На ролику, знятому з авто, видно значне задимлення над парком.

"Щось дуже серйозно палахкотить у парку Дружби Народів. Сподіватимемося, що це не розчищення землі під нове будівництво", — повідомляється в публікації під відео.

У столичній новинній Facebook-групі "Dtp.kiev.ua" уточнили, що горять деревʼяні будівлі одного з готельно-ресторанних комплексів на території "Ікс парку", під назвою "Байдики Бити".

"Значне задимлення, на місці працює декілька відділень рятувальників ДСНС", — зазначили автори пабліку.

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Причини пожежі у цій публікації також не називаються. "Але на тій території можна запросто побудувати величезний житловий комплекс на кілька тисяч квартир і переселити в Київ ще 1% населення України", — додали адміністратори "Dtp.kiev.ua".

Місцеві київські пабліки передають, що горить деревʼяне кафе розташоване у парку "Муромець". Це парк в Деснянському районі Києва, розташований між двома спальними районами міста — Оболонню на правому березі Дніпра і Вигурівщиною-Троєщиною — на лівому.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причини пожежі встановлює і головне управління ДСНС України в Києві. Водночас у відомстві уточнюють, що загоряння наразі вже повністю ліквідовано, а гасіння пожежі тривало понад півтори години. За даними рятувальників повністю згоріла "1-поверхова будівля громадського харчування". Під час пожежі всередині кафе нікого не було, через що жертв та постраждалих також немає.

Нагадаємо, днями у місті Івано-Франківськ загорілася ілюмінаційна вивіска однієї з центральних аптек: перехожі, не розгубившись, почали гасити пожежу, збиваючи вогонь сніжками.