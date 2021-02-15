Украина потеряла половину залежей природного газа из-за аннексии Крыма

По словам постпреда Зеленского в Крыму, Украина потеряла возможность разрабатывать Скифский участок черноморского шельфа, где с 2017 года должна была начаться добыча газа.

Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что из-за оккупации Крыма Украина потеряла половину всех залежей природного газа. Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", передает Укринформ.

По его словам, Украина потеряла возможность разрабатывать Скифский участок черноморского шельфа, где с 2017 года должна была начаться добыча газа.

"Незадолго до оккупации были подписаны соглашения на территории Соединенных Штатов Америки относительно распределения продукции, о разработке Скифского участка шельфа Черного моря, который находится недалеко от Крымского полуострова, вблизи Севастополя. Этот проект мог начаться в 2017 году и был бы очень удачным и очень правильным с точки зрения того, что Украина нарастила бы добычу собственного природного газа", — сообщил он.

По его словам, из всего газа, который есть на украинской территории, на континентальном шельфе Черного и Азовского морей находится около половины его залежей.

Ранее сообщалось, что руководитель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) подписал приказ о выдаче "Нафтогазу Украины" 20 спецразрешений на пользование недрами месторождений "Скифское" и "Дельфин". Разрешения предполагают разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря.