Україна втратила половину покладів природного газу через анексії Криму

За словами постійного представника Зеленського в Криму, Україна втратила можливість розробляти Скіфську ділянку чорноморського шельфу, де з 2017 року повинен був початися видобуток газу.

Постпред президента України в Криму Антон Кориневич повідомив, що через окупацію Криму Україна втратила половину всіх покладів природного газу. Про це він повідомив під час форуму "Україна 30", передає Укрінформ.

За його словами, Україна втратила можливість розробляти Скіфську ділянку чорноморського шельфу, де з 2017 року повинен був початися видобуток газу.

"Незадовго до окупації були підписані угоди на території Сполучених Штатів Америки щодо розподілу продукції, про розробку Скіфської ділянки шельфу Чорного моря, яка знаходиться недалеко від Кримського півострова, поблизу Севастополя. Цей проект міг початися у 2017 році і був би дуже вдалим і дуже правильним з точки зору того, що Україна наростила б видобуток власного природного газу", — повідомив він.

За його словами, з усього газу, який є на українській території, на континентальному шельфі Чорного і Азовського морів знаходиться близько половини його покладів.

Раніше повідомлялося, що керівник Державної служби геології та надр (Держгеонадра) підписав наказ про видачу "Нафтогазу України" 20 спецдозволів на користування надрами родовищ "Скіфське" та "Дельфін". Дозволи припускають розвідку і видобуток газу і нафти на шельфі Чорного моря.