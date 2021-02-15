Строительство метро на Троещину остановилось, не начавшись: Минфин отказался брать миллиард Всемирного банка

Строительство первых станций новой "Подольско-Выгуровской" ветки, которые по плану должны быть построены в течении 5-ти лет, рискует за этот срок даже не начаться.

Столица Украины может не получить миллиард гривен (по нынешнему курсу – 35,7 млн долл.) от Мирового банка ("The World Bank") на развитие городской инфраструктуры.

С таким заявлением выступил у себя в Facebook депутат Киевского городского совета Максим Нефьодов: "Есть проблема в Киеве – город рискует не получить миллиард от Всемирного банка на развитие общественного транспорта. Чтобы их получить, надо согласования от Министерства финансов относительно государственных гарантий на эти деньги".

По словам депутата, такого согласования от Министерства финансов до сих пор нет. А вывод этот был сделан автором публикации на основании письменного ответа Минфина о том, что "Киевская городская администрация до сих пор не смогла сформировать корректную заявку на предоставление государственных гарантий".

Указанный миллиард намеревались потратить "на продолжение Борщаговского скоростного трамвая до Вокзальной площади и Дворца Спорта". Кроме того, за эти деньги должны были разработать "обоснования и проект линии метро или скоростного трамвая на Троещину", причем якобы с дальнейшей перспективой получения кредита на строительство.

В комментарии к Нефедову пришел Андрей Кулебаба, член "Громадської ради доброчесності", которая занимается оценкой и отбором кандидатов на должности судей, и опубликовал официальный ответ Минфина по указанному вопросу.

Как сообщается в документе, министерство рассмотрело проектное предложение "Киевская городская мобильность", которое прислал Киевсовет. Согласно ответу, "в проекте не предоставлено обоснований в части целесообразности финансирования таких мероприятий за счет кредитных средств, привлечение которых приведет к увеличению долговой нагрузки на государственный и местный бюджеты".

"Кроме того, в проектном предложении отсутствуют количественные критерии его результативности, а также информация относительно методики ее оценки", – отметили в ведомстве. Также, согласно ответу министерства, в полученном ими предложении "не содержится данных о главном распорядителе средств по бюджетной программе, в рамках которой будет отображаться смета проекта".

Кроме приведенных выше, Министерство финансов выдвинуло еще несколько претензий к документу, который им прислали на рассмотрение в марте прошлого года. Среди прочих аргументов приводится факт уже готового Генерального плана города Киева, в который, вероятно, пришлось бы вносить изменения. Также в Минфин "не поступала" официальная позиция по данному вопросу от Министерсва инфраструктуры, которое в данном случае является профильным, и должно принимать участие в рассмотрении проекта.

Напомним, ранее Коммунальная организация "Киевгенплан" опубликовала план развития "Подольско-Воскресенской" линии метро, которая будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги, с протяженностью в 31 км и 22-мя станциями.

Работа была разбита на отдельные "участки" по времени постройки. Так, в течение ближайших 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций:

Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская, Глубочицкая.

Во время второго этапа, который должен завершиться лишь через 20 лет, предлагается построить еще 12 станций, возведя еще 13,8 км линии движения. Таким образом уже к концу 2040 года на "Подольско-Воскресенской" ветке должно насчитываться 17 станций, с протяженностью путей в 21,0 км. На более далекую перспективу (2060-2070 годы) намечено строительство еще 5-ти станций и 10 км линии.

В сентябре прошлого года председатель КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в интервью телеканалу "Киев" заявил, что проектная документация по "Подольско-Воскресенской" линию метрополитена практически завершена.

[ + – ]

По его словам, первая очередь строительства составит пять станций — от Лукьяновской до первой станции Радужной, которая будет на левом берегу Днепра. Станции первой очереди будут неглубокими, как на Оболони.

Согласно заявлению гостя программы, это и будет "Подольско-Воскресенская" линия метрополитена, которая соединит "инвестиционно-привлекательный север Троещины" (район улицы Закревского, где создадут "бизнес-парк") с Подолом, и далее через тоннель – с Севастопольской площадью и в 20-летней перспективе – с аэропортом Жуляны. При этом, по словам Броневицкого, в течение ближайших 5-7 лет намереваются лишь начать строительство указанных станций.

Напомним, как заявлял мэр Киева Виталий Кличко более года назад, до конца 2020 года КГГА откроет Подольско-Воскресенский мост, а потом возьмется и за метро на Троещину. А еще за год до этого, в марте 2019 года, отчитываясь перед тогдашним президентом Петром Порошенко о результатах строительства метрополитена Кличко заявил, что две новые станции станции метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" откроют уже в декабре 2021 года, а вопрос о метро на Троещину может решиться уже через 4-5 лет.