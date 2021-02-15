Будівництво метро на Троєщину зупинилося, не розпочавшись: Мінфін відмовився брати мільярд Світового банку

Будівництво перших станцій нової "Подільсько-Вигурівської" гілки, які за планом повинні бути побудовані протягом 5-ти років, ризикує за цей термін навіть не розпочатися.

Столиця України може не отримати мільярд гривень (за нинішнім курсом — 35,7 млн дол.) Від Світового банку ("The World Bank") на розвиток міської інфраструктури.

З такою заявою виступив у себе у Facebook депутат Київської міської ради Максим Нефьодов: "Є проблема в Києві — місто ризикує не отримати мільярд від Світового банку на розвиток громадського транспорту. Щоб їх отримати, треба погодження від Міністерства фінансів щодо державних гарантій на ці гроші" .

За словами депутата, такого погодження від Міністерства фінансів досі немає. А висновок цей був зроблений автором публікації на підставі того, що "Київська міська адміністрація досі не змогла сформувати коректну заявку на надання державних гарантій".

Зазначений мільярд мають намір витратити "на продовження Борщагівського швидкісного трамвая до Вокзальної площі та Палацу Спорту". Крім того, за ці гроші повинні були розробити "обгрунтування і проект лінії метро або швидкісного трамвая на Троєщину", до того ж нібито з подальшою перспективою отримання кредиту на будівництво.

У коментарі до Нефьодову прийшов Андрій Кулебаба, член "Громадської ради доброчесності", яка займається оцінкою і відбором кандидатів на посади суддів, і опублікував офіційну відповідь Мінфіну із зазначеного питання.

Як повідомляється у документі, міністерство розглянуло проектну пропозицію "Київська міська мобільність", яку надіслала Київрада. Згідно з відповіддю "в проекті не надано обґрунтувань у частині доцільності фінансування таких заходів за рахунок кредитних коштів, залучення яких призведе до збільшення боргового навантаження на державний та місцевий бюджети".

"Крім того, в проектній пропозиції відсутні кількісні критерії її результативності, а також інформація щодо методики її оцінки", — зазначили у відомстві. Також, згідно з відповіддю міністерства, в отриманій ними пропозиції "не міститься даних про головного розпорядника коштів за бюджетною програмою, у межах якої відображатиметься кошторис проекту".

Крім наведених вище, Міністерство фінансів висунуло ще кілька претензій до документа, який їм прислали на розгляд в березні минулого року. Серед інших аргументів наводиться факт вже готового Генерального плану міста Києва, до якого, ймовірно, довелося б вносити зміни. Також у Мінфін "не надходила" офіційна позиція щодо цього питання від Міністерсва інфраструктури, яке у цьому випадку є профільним, і має брати участь в розгляді проекту.

Нагадаємо, раніше Комунальна організація "Київгенплан" опублікувала план розвитку "Подільсько-Воскресенської" лінії метро, яка проходитиме від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги, з протяжністю 31 км і 22-ма станціями.

Роботу розбили на окремі "ділянки" за часом спорудження. Так, протягом найближчих 5-7 років передбачається запустити перший пусковий комплекс, який складатиметься з 5 станцій:

Райдужна; Труханів Острів; Суднобудівна; Подільська; Глибочицька.

Другий етап, який повинен закінчитися лише через 20 років, пропонує побудувати ще 12 станцій звівши ще 13,8 км ліній руху. Таким чином вже до кінця 2040 року на "Подільсько-Воскресенській" має нараховуватися 17 станцій, з протяжністю лінії 21,0 км. На подальшу перспективу (2060-2070 роки) заплановано будівництво ще 5-ти станцій і 10 км лінії.

У вересні минулого року голова КО "Київгенплан" Сергій Броневицький в інтерв'ю телеканалу "Київ" заявив, що проектна документація по "Подільсько-Воскресенській" лінії метрополітену практично завершена.

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За його словами, перша черга будівництва складе п'ять станцій — від Лук'янівської до першої станції Райдужній, яка буде на лівому березі Дніпра. Станції першої черги будуть неглибокими, як на Оболоні.

Згідно із заявою гостя програми, це і буде "Подільсько-Воскресенська" лінія метрополітену, яка з'єднає "інвестиційно-привабливу північ Троєщини" (район вулиці Закревського, де створять "бізнес-парк") з Подолом, і далі через тунель — з Севастопольською площею і у 20-річній перспективі — з аеропортом Жуляни. При цьому, за словами Броневицького, протягом найближчих 5-7 років мають намір лише почати будівництво зазначених станцій.

Нагадаємо, як заявляв мер Києва Віталій Кличко більше року назад, до кінця 2020 року КМДА відкриє Подільсько-Воскресенський міст, а потім візьметься і за метро на Троєщину. А ще за рік до цього, у березні 2019 року, звітуючи перед тодішнім президентом Петром Порошенко про результати будівництва метрополітену Кличко заявив, що дві нові станції станції метрополітену "Мостицька" і "Проспект Правди" відкриють вже в грудні 2021 року, а питання про метро на Троєщину може вирішитися вже через 4-5 років.