80 полицейских исполнили мечту умирающего 10-летнего мальчика в Черновцах (видео)

У Александра Андрейчука – неизлечимый рак мозга. Его мечта – вырасти и стать полицейским. И хотя копом мальчик уже не станет, около 80 правоохранителей пришли к нему, чтобы он хотя бы почувствовал себя частью их команды.

Сотрудники Нацполиции в Черновцах исполнили мечту умирающего от рака мозга 10-летнего Александра Андрейчука, который мечтает стать полицейским. Об этом сообщает издание "Шпальта".

Лечащие врачи мальчика сказали, что дальнейшее лечение его не имеет смысла. Сейчас все усилия направлены лишь на то, чтобы облегчить его страдания. С этой целью волонтеры и полицейские объединились, чтобы воплотить мечту парня в жизнь.

Фото: Шпальта

"В такое время и в таком состоянии, конечно же, они не могут возвращаться туда. Сейчас он заслуживает максимума любви и безопасности, чтобы он не волновался хотя бы за безопасность своих родных. Он доживает последние дни. Об этом знает мать, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-нибудь чудо-доктор, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика", – говорит волонтер Марта Левченко.

Половина тела мальчика парализована и он не может говорить – лишь объясняет свои желания на смартфоне в текстовом виде. Когда его спросили, о чем он мечтает и что заставило бы его улыбнуться, он ответил одним словом: "полиция".

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"Полицейские – его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет. Нас это очень тронуло, ведь мы знаем, что полицейским он не станет. Но мы можем объединиться и сделать все, чтобы он почувствовал себя одним из них", – говорит женщина.

Фото: Шпальта

После того, как волонтер написала историю ребенка в соцсетях, на нее отреагировало сотни сотрудников полиции со всей страны. А уже 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к ребенку и сделали ему сюрприз.

Когда Саша проснулся после тихого часа, его подвезли к окну, откуда он увидел своих кумиров, собравшихся у здания. Они подарили ему форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там все сотрудники полиции встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем парень выбрал автомобиль и совершил свое первое патрулирование.

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