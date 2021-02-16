80 поліцейських виконали мрію помираючого 10-річного хлопчика в Чернівцях (відео)

У Олександра Андрійчука — невиліковний рак мозку. Його мрія — вирости і стати поліцейським. І хоча копом хлопчик уже не стане, близько 80 правоохоронців прийшли до нього, щоб він хоча б відчув себе частиною їхньої команди.

Співробітники Нацполіції в Чернівцях виконали мрію помираючого від раку мозку 10-річного Олександра Андрійчука, який мріє стати поліцейським. Про це повідомляє видання "Шпальта".

Лікарі хлопчика сказали, що надалі його лікування не має сенсу. Зараз всі зусилля спрямовані лише на те, щоб полегшити його страждання. З цією метою волонтери і поліцейські об'єдналися, щоб втілити мрію хлопця в життя.

Фото: Шпальта

"У такий час і в такому стані, звичайно ж, вони не можуть повертатися туди. Зараз він заслуговує максимуму любові та безпеки, щоб він не хвилювався принаймні за безпеку своїх рідних. Він доживає останні дні. Про це знає матір, ми всі це знаємо і готові до цього, але ми готові все ж і поборотися. Можливо, його історію побачить якийсь чудо-лікар, який дасть нам надію. Ми готові робити все, щоб не відпустити цього світлого хлопчика", — говорить волонтер Марта Левченко.

Половина тіла хлопчика паралізована і він не може говорити — лише пояснює свої бажання на смартфоні у текстовому вигляді. Коли його запитали, про що він мріє і що змусило б його посміхнутися, він відповів одним словом: "поліція".

[ + – ]

"Поліцейські — його кумири. Він сказав, що обов'язково стане одним з них, коли виросте. Нас це дуже зворушило, адже ми знаємо, що поліцейським він не стане. Але ми можемо об'єднатися і зробити все, щоб він відчув себе одним з них", — говорить жінка.

Фото: Шпальта

Після того, як волонтер написала історію дитини в соцмережах, на неї відреагували сотні співробітників поліції з усієї країни. А вже 15 лютого близько 80 правоохоронців з Чернівецької та Івано-Франківської областей прийшли в гості до дитини і зробили йому сюрприз.

Коли Саша прокинувся після тихої години, його підвезли до вікна, звідки він побачив своїх кумирів, які зібралися біля будівлі. Вони подарували йому форму і жетон, після чого запросили на вулицю. Там всі співробітники поліції зустріли його оплесками і провели обряд посвячення в свої ряди. Потім хлопець вибрав автомобіль і здійснив своє перше патрулювання.

Раніше Фокус розбирався у тому, Чим небезпечний закон про евтаназію і навіщо він потрібен.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск двох масштабних проектів МВС. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.