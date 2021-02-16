Все равно скоро весна. Как в Киеве убирают снег и почему его не становится меньше

Около двух недель назад в Украину пришла настоящая снежная зима. И традиционно уже оказалось, что к ней никто не готов. Особенно показателен в этом плане Киев: несмотря на обилие техники, сугробы меньше не становятся.

Снег убирают, за последние сутки его вывезено около 16 тонн — именно такое сообщение появилось на сайте Киевской мэрии, сопровожденное снимком экскаватора в сугробах. Также там отмечено, что улицы и тротуары очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами 304 единицы транспорта и 40 бригад ручной уборки.

Сейчас в Киеве работают 437 единиц спецтехники предприятия и 71 бригада ручной уборки.

[ + – ] На улицах столицы

Сомневающиеся в эффективности, могут ознакомиться с прогрессом на интерактивной карте Киева. Судя по ней, с уборкой снега в столице все прекрасно. Однако достаточно выглянуть в окно, как окажется, что пока праздновать победу над стихией рановато: сугробы есть, их много, большинство дворов непроездные, а водители оставляют машины в кучах снега, или на предварительно расчищенных местах, за которые идет нешуточная борьба — ведь обидно, расчистив себе парковку, обнаружить ее занятой.

Для начала надо разобраться, кто же обязан убирать снег, ведь традиционно, горожане во всем винят горсовет и мэра, в данном случае — Виталия Кличко. А вполне может оказаться, что список виновных может увеличиться.

Кто должен убирать снег и где?

Разные территории – разные сферы ответственности. Киев разделен на так называемые балансовые территории. Дорогами или тротуарами занимаются дорожно-эксплуатационные управления, например, коммунальная корпорация "Киевавтодор". Парками – "Киевзеленстрой".

Дворовые территории должны убирать ЖЭКи, управляющие компании, ОСМД или частные учреждения.

Если гражданин владеет частным домом или зданием – он должен убирать снег самостоятельно либо заключать соответствующие договоры с коммунальными службами.

К территориям, которые должны убирать в первую очередь, относятся спуски, большие пешеходные переходы, вход в метро, ​​остановки общественного транспорта.

Как быстро должна происходить очистка улиц от снега?

В городах, в частности в Киеве, скорость и качество уборки регулируется Правилами благоустройства, принятыми городским советом.

Например, согласно этим правилам, вывоз снега с главных магистралей должен быть завершен "не позднее двух суток после окончания снегопада". А при уборке тротуаров нельзя сбрасывать снег на проезжую часть, кроме этого снег запрещено сбрасывать также в водоемы и в парки. И еще специально обозначено, что снег сразу после того, как он выпал, убирать не рекомендуется, следует дать ему "отлежаться".

Кто контролирует уборку снега и существуют ли санкции?

Есть инспекция по благоустройству, есть инспекторы на коммунальных предприятиях, в управлении благоустройства, а также в районных администрациях. За каждым инспектором закреплен определенный сектор, и он должен следить за тем, чтобы там убирались.

Если территория не убрана, инспекторы вручают предписание на устранение недоработки и выписывают протокол об административном нарушении.

Однако представитель КГГА Тарас Панчий еще несколько лет назад отмечал, что штрафы ничтожно малы, а поэтому балансодержателю проще уплатить штраф, нежели озаботиться уборкой.

И в 2021, судя по воззваниям Департамента городского благоустройства КМДА, ситуация не изменилась. Равно как и размер штрафа. Максимальный штраф для физического лица — 1360 гривен, для юридического или должностного лица — 1700 гривен.

Куда обращаться, если все плохо?

Прежде всего, гражданам советуют разобраться, кто является балансодержателем территории, где не убрано. Например, дворы многоэтажек могут быть ответственны ЖЭКи или ОСМД. Если речь идет, скажем, об офисном здании, то ответственность за неубранный участок возле него несет владелец здания.

С жалобами и предложениями по уборке снега в Киеве советуют обращаться в контактный центр Киева 1551, или в департамент благоустройства КГГА, или в администрацию района.

Если заглянуть в заявки жителей Киева, которые те отправляют в вышеупомянутый контактный центр 1551, то оказывается, что в чем-то в КГГА правы – снег убирают, но не так блестяще, как хотелось бы. Более того, некоторые заявки, хоть и считаются выполненными, но таковыми не являются, и возмущенные киевляне отправляют их на доработку повторно.

[ + – ] В 1551 утвержадлось, что снег по заявке в Шевченковском районе убран. Однако заявку отправили повторно с фото, где видно - снег на месте

А в этой заявке жители домов на улице Сталинграда отмечают, что двор у них не почищен, причем ситуация настолько плачевна, что не может проехать машина, вывозящая мусор: она просто застряла в сугробе. И подобных заявок много.

[ + – ] Двор на проспекте Героев Сталинграда, где снег не убирали ни разу [ + – ] Двор на проспекте Героев Сталинграда, где снег не убирали ни разу и в сугробах застряла снегоуборочная машина

А также из заявок можно выяснить, что одно из тех таинственных мест, куда вывозят тонны снега, находится на улице Викентия Хвойки, рядом со станцией метро "Почайна". В заявке сказано, что выбрасывают прямо на тротуар, так что пешеходам приходится идти по проезжей части, которая также не почищена.

[ + – ] Место на улице Викентия Хвойки, где, вопреки правилам, сбрасывают снег

Если учесть, что в Правилах благоустройства Киева обозначено, что снег следует вывозить на места, "определенные распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), согласованные с санитарными и экологическими службами в установленном порядке", то напрашивается вывод, что или КГГА что-то неправильно согласовала, или водители машин, вывозящих снег, просто сбрасывают его подальше от любопытных глаз.

Хотя для сброса снега в Киеве существует 24 специально оборудованные площадки в промышленных зонах. По весне снег там растает и вода стечет в речку Лыбидь. Когда место на таких площадках заканчивается, снег плавят в специальных машинах, которые за час способны растопить 60 тонн. Две машины купили в Канаде еще в 2018 году. Их особенность в том, что снег загружается в резервуар с теплой водой.

"Стоит компрессор, он подает воду и за счет водоворота мешает снег с водой. Температура здесь 5-6 градусов", — объясняет работник "Киевавтодора" Виктор Пилипевский.

Потом талая вода отправляется в канализацию, перед тем пройдя очистку через фильтры, расположенные в снегоплавильной машине.

Что происходит в Киеве сейчас?

Некоторые горожане, не дождавшись помощи в расчистке дворов от ЖЭКов или ОСМД, занялись чисткой дворов сами.

[ + – ] Киев в снегу

[ + – ] Уборка снега во дворах

Сами дворники говорят, что на работу выходят и чистят, но их сил явно для этого недостаточно.

"Выходим в четыре утра — до 12, до обеда. Тогда немножко пообедали и снова выходим, и снова работаем", — говорит дворник Елена. По ее словам, ежедневно лопатой приходится отбрасывать сотни килограммов снега. Чтобы полностью убрать двор, понадобилось около недели. Причем техника помогла, но не слишком — из-за припаркованных машин.

Поэтому большую часть снега все равно приходится убирать вручную. Коммунальщики говорят, по норме, один дворник должен убирать более трех тысячи квадратных метров. Это почти половина главной футбольной арены страны — стадиона "Олимпийский".

"Конечно большая нагрузка на людей. Надо понимать, что техника не всегда заезжает во все места, и там, где она не заезжает, это выполняют люди руками", — говорит заместитель директора Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Киева Роман Кашевский.

[ + – ] Уборка снега - комментарий Тараса Мищенко

Ситуация чаще всего наблюдается такая – проезжая часть в столице всего почищена, тротуары – местами.

Хотя некоторые улицы, которые, видимо, в КМДА посчитали не слишком популярными среди водителей, продолжают "щеголять" сугробами, как например улица Зоологическая. Там в прошлом году установили ограничительные столбики, чтобы водители не парковались у обочин. Теперь большая снегоуборочная машина проехать там не может, а маленькую пока никто не отправил. И хоть улица не может считаться "популярной" среди рядовых водителей, но на ней расположено много клиник и больниц. Так что водителям "скорых" приходится быть весьма осторожными, когда они везут пациента или спешат на вызов.

Хотя для некоторых есть и положительный момент. Так, из-за снегопадов, территорию между Мариинским парком и Верховной Радой засыпало снегом. А так как именно это место является самым популярным для протестующих всех мастей, то сейчас устраивать митинги им негде. Можно предположить, что тут сугробы не убирают намеренно. Депутаты в задние могут проникнуть, а для масштабного сборища места уже нет.

[ + – ] Снег не убран - пикетировать негде

[ + – ] Киев в снегу

[ + – ] Огромные сугробы под Верховной Радой

Во дворах тротуары чаще не почищены, нежели почищены, проезжая часть — только если жители собрались и наняли транспорт, или озаботились очисткой сами.

Хоть в Правилах благоустройства и написано, что сбрасывать снег на тротуары и на проезжую часть нельзя, но именно это и происходит. Вопреки воззваниям Укравтодора, который просил убрать машины, припаркованные вдоль обочин, никто этого не сделал по очевидной причине – ставить их негде, потому как проблемы с парковкой – это внесезонная проблема, и со снегопадами она только усугубилась.

[ + – ] Припаркованные машины и уборка снега

Заявок на службу 1551 поступает несколько десятков в день, однако хоть они, якобы и выполняются, но ситуация не улучшается. Сейчас на сайте 5376 подобных заявок. Словом, когда в Киев приходит настоящая зима со снегом – происходит одно и то же – проблема решается, но не до конца. В целом пройти и проехать можно, но не везде это можно сделать комфортно. Возможно, ситуацию могло бы улучшить увеличение штрафов балансодержателей, которые просто ждут весны и не занимаются уборкой снега, однако сейчас этот вопрос даже не выносится на рассмотрение. Так что горожанам просто остается ждать весны.

Депутат КГГА Владислав Михайленко в эфире одного из телеканалов постарался пояснить, что же мэрия и Укравтодор сотоварищи делают не так. По его мнению, виной снежного коллапса стала неслаженная работа коммунальных служб и отсутствие стратегии транспортной. И сколько бы техники на улицу не выгнали, уборка снега эффективней не становится. Проблема связана с отсутствием метро во многих районах города, так киевлянам приходится добираться до метро с несколькими пересадками наземным транспортом, который в такую ​​погоду "стоит".

А вывозить снег в Киеве уже некуда, по словам депутата, осталось только две площадки, где еще есть место.

"Есть два свалки снега, одно из них на Саперно-Слободской на правом берегу возле Южного моста. В таком объеме его некуда вывозить ", — отметил Михайловский.

Кроме того, неслаженная работа коммунальных служб нивелирует те траты денег, которые город направляет на содержание техники и рабочих для расчистки улиц. "Условно говоря, машина, которая очищает дорогу, проезжает в 7 часов утра, а дворник очищает придомовую территория в 5 часов утра. Дворник в 5 часов почистил придомовую территорию, а в 7 проехал бульдозер и все это снял на придомовую территорию. Поэтому от чистки эффекта никакого нет ", — подытожил депутат.

Когда все растает?

По прогнозам, оттепель наступит в Киеве уже с 20 февраля. На близкое потепление указывает то, что снег, который засыпал Украину в последние дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Однако ожидать того, что сугробы растают стремительно – не стоит. Ночью все еще будет морозно, а плюсовую температуру стоит ожидать уже под конец месяца.

Впрочем, прогнозы на синоптических сайтах хоть и могут выдать планы даже на ближайшие десять дней, сами синоптики к прогнозированию подходят аккуратно и рассказывают только про день грядущий. Потому как погода непредсказуема на столь длительный срок.

[ + – ] Прогноз погоды в Киеве

Правда теперь, с потеплением, появилась новая проблема – сосульки. Снег на крышах тает, иногда падает вниз на припаркованные машины и прохожих, иногда нарастают сосульки, которые также могут нанести травмы. Об этом сообщил и. о. директора Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко, однако пообещал, что все они будут "зафиксированы и обработаны".

"Основная функция Департамента городского благоустройства — контроль выполнения правил благоустройства всеми субъектами хозяйствования, чтобы Киев был безопасным для передвижения. Все без исключения нарушения, как неубранный снег или сосульки, будут зафиксированы и обработаны", — заявил Ткаченко.

А в КМДА отрапортовали, что инспекторы по благоустройству уже составили почти 50 протоколов за неубранные сосульки за минувший день.