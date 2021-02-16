Усе одно скоро весна. Як у Києві прибирають сніг і чому його не стає менше

Близько двох тижнів тому в Україну прийшла справжня сніжна зима. І традиційно вже виявилося, що до неї ніхто не готовий. Особливо показовий у цьому плані Київ: незважаючи на велику кількість техніки, замети меншими не стають.

Сніг прибирають, за останню добу його вивезено близько 16 тонн — саме таке повідомлення зʼявилося на сайті Київської мерії із знімком екскаватора в заметах. Також там зазначено, що вулиці і тротуари очищають від снігу і обробляють протиожеледними засобами 304 одиниці транспорту та 40 бригад ручного прибирання.

Наразі в Києві працюють 437 одиниць спецтехніки підприємства і 71 бригада ручного прибирання.

[ + – ] На вулицях столиці

Ті, хто сумнівається в ефективності, можуть ознайомитися з прогресом на інтерактивній карті Києва. Судячи з неї, з прибиранням снігу в столиці все прекрасно. Однак досить виглянути у вікно, як виявиться, що поки святкувати перемогу над стихією зарано: замети є, їх багато, більшість дворів непроїзні, а водії залишають машини в купах снігу, або на попередньо розчищених місцях, за які точиться неабияка боротьба — адже прикро, розчистивши собі місце для паркування, виявити його зайнятим.

Для початку треба розібратися, хто ж зобовʼязаний прибирати сніг, адже традиційно, городяни в усьому звинувачують міськраду і мера, у цьому випадку — Віталія Кличка. А цілком може виявитися, що список винних може збільшитися.

Хто повинен прибирати сніг і де?

Різні території — різні сфери відповідальності. Київ розділений на так звані балансові території. Дорогами або тротуарами займаються дорожньо-експлуатаційні управління, наприклад, комунальна корпорація "Київавтодор". Парками — "Київзеленбуд".

Дворові території повинні прибирати ЖЕКи, керівні компанії, ОСББ або приватні установи.

Якщо громадянин володіє приватним будинком або будівлею — він повинен прибирати сніг самостійно або укладати відповідні договори з комунальними службами.

До територій, які повинні прибирати в першу чергу, відносяться спуски, великі пішохідні переходи, вхід у метро, ​​зупинки громадського транспорту.

Як швидко повинне відбуватися очищення вулиць від снігу?

У містах, зокрема в Києві, швидкість і якість прибирання регулюється Правилами благоустрою, прийнятими міською радою.

Наприклад, згідно з цими правилами, вивезення снігу з головних магістралей повинне бути завершене "не пізніше двох діб після закінчення снігопаду". А при прибиранні тротуарів не можна скидати сніг на проїжджу частину, крім цього, сніг заборонено скидати також у водойми і в парки. І ще спеціально зазначено, що сніг відразу після того, як він випав, прибирати не рекомендується, варто дозволити йому "відлежатися".

Хто контролює прибирання снігу і чи існують санкції?

Є інспекція з благоустрою, є інспектори на комунальних підприємствах, в управлінні благоустрою, а також у районних адміністраціях. За кожним інспектором закріплено певний сектор, і він повинен стежити за тим, щоб там прибирали.

Якщо територія не прибрана, інспектори вручають припис на усунення недоробку і виписують протокол про адміністративне порушення.

Однак представник КМДА Тарас Панча ще кілька років тому зазначав, що штрафи мізерні, а тому балансоутримувачу простіше сплатити штраф, ніж потурбуватися прибиранням.

І у 2021, судячи з відозв Департаменту міського благоустрою КМДА, ситуація не змінилася. Так само як і розмір штрафу. Максимальний штраф для фізичної особи — 1360 гривень, для юридичної або посадової особи — 1700 гривень.

Куди звертатися, якщо все погано?

Перш за все громадянам радять розібратися, хто є балансоутримувачем території, де не прибрано. Наприклад, за двори багатоповерхівок можуть бути відповідальні ЖЕКи чи ОСББ. Якщо мова йде, скажімо, про офісні будівлі, то відповідальність за неприбрану ділянку біля них несе власник будівлі.

Зі скаргами та пропозиціями з прибирання снігу в Києві радять звертатися в контактний центр Києва +1551, або в департамент благоустрою КМДА, або в адміністрацію району.

Якщо заглянути в заявки жителів Києва, які ті відправляють у вищезгаданий контактний центр 1551, то виявляється, що в чомусь КМДА мають рацію — сніг прибирають, але не так блискуче, як хотілося б. Більш того, деякі заявки, хоч і вважаються виконаними, але такими не є, і обурені кияни відправляють їх на доопрацювання повторно.

[ + – ] У 1551 стверджували, що сніг за заявкою в Шевченківському районі прибрано. Однак заявку відправили повторно з фото, де видно — сніг на місці

А в цій заявці жителі будинків на вулиці Сталінграда зазначають, що двір у них не почищений, причому ситуація настільки плачевна, що не може проїхати машина, яка вивозить сміття: вона просто застрягла в заметі. І подібних заявок багато.

[ + – ] Двір на проспекті Героїв Сталінграда, де сніг не прибирали жодного разу [ + – ] Двір на проспекті Героїв Сталінграда, де сніг не прибирали жодного разу, і в заметах застрягла снігоприбиральна машина

А також із заявок можна зʼясувати, що одне з тих таємничих місць, куди вивозять тонни снігу, розташоване на вулиці Вікентія Хвойки, поруч зі станцією метро "Почайна". У заявці сказано, що викидають прямо на тротуар, тому пішоходам доводиться йти проїжджою частиною, яка теж не почищена.

[ + – ] Місце на вулиці Вікентія Хвойки, де, всупереч правилам, скидають сніг

Якщо врахувати, що в Правилах благоустрою Києва позначено, що сніг варто вивозити на місця, "визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), узгоджені із санітарними та екологічними службами в установленому порядку", то напрошується висновок, що або КМДА щось неправильно погодила, або водії машин, які вивозять сніг, просто скидають його подалі від цікавих очей.

Хоча для скидання снігу в Києві існує 24 спеціально обладнані майданчики в промислових зонах. Навесні сніг там розтане і вода стече в річку Либідь. Коли місце на таких майданчиках закінчується, сніг плавлять у спеціальних машинах, які за годину здатні розтопити 60 тонн. Дві машини купили в Канаді ще у 2018 році. Їхня особливість у тому, що сніг завантажується в резервуар з теплою водою.

"Стоїть компресор, він подає воду і за рахунок виру мішає сніг з водою. Температура тут 5-6 градусів", — пояснює працівник "Київавтодору" Віктор Пилипівський.

Потім тала вода відправляється в каналізацію, перед тим пройшовши очищення через фільтри, розташовані в снігоплавильній машині.

Що відбувається в Києві зараз?

Деякі городяни, не дочекавшись допомоги в розчищенні дворів від ЖЕКів чи ОСББ, зайнялися чищенням дворів самостійно.

[ + – ] Київ у снігу

[ + – ] Прибирання снігу у дворах

Самі двірники кажуть, що на роботу виходять і чистять, але їхніх сил явно для цього недостатньо.

"Виходимо о четвертій ранку — до 12, до обіду. Тоді трошки пообідали і знову виходимо, і знову працюємо", — говорить двірник Олена. За її словами, щодня лопатою доводиться відкидати сотні кілограмів снігу. Щоб повністю прибрати двір, знадобилося близько тижня. Причому техніка допомогла, але не дуже — через припарковані машини.

Тому більшу частину снігу все одно доводиться прибирати вручну. Комунальники кажуть, за нормою, один двірник повинен прибирати понад три тисячі квадратних метрів. Це майже половина головної футбольної арени країни — стадіону "Олімпійський".

"Звичайно, це велике навантаження на людей. Треба розуміти, що техніка не завжди заїжджає в усі місця, і там, де вона не заїжджає, це виконують люди руками", — говорить заступник директора керівної компанії з обслуговування житлового фонду Києва Роман Кашевський.

[ + – ] Прибирання снігу — коментар Тараса Міщенка

Ситуація найчастіше спостерігається така — проїжджа частина в столиці вся почищена, тротуари — місцями.

Хоча деякі вулиці, які, мабуть, у КМДА вважають не надто популярними серед водіїв, продовжують "хизуватися" кучугурами, як наприклад вулиця Зоологічна. Там у минулому році встановили обмежувальні стовпчики, щоб водії не паркувалися на узбіччі. Тепер велика снігоприбиральна машина проїхати там не може, а маленьку поки ніхто не відправив. І хоч вулиця не може вважатися "популярною" серед пересічних водіїв, але на ній розташовано багато клінік і лікарень. Тому водіям "швидких" доводиться бути вельми обережними, коли вони везуть пацієнта або поспішають на виклик.

Хоча для деяких є і позитивний момент. Так, через снігопади, територію між Маріїнським парком і Верховною Радою засипало снігом. А оскільки саме це місце є найпопулярнішим для протестувальників усіх мастей, то зараз влаштовувати мітинги їм ніде. Можна припустити, що тут замети не прибирають навмисно. Депутати в задні можуть проникнути, а для масштабного зборища місця вже немає.

[ + – ] Сніг не прибраний — пікетувати ніде

[ + – ] Київ у снігу

[ + – ] Величезні замети під Верховною Радою

У дворах тротуари частіше не почищені, ніж почищені, проїжджа частина — тільки якщо жителі зібралися і найняли транспорт або перейнялися очищенням самі.

Хоч у Правилах благоустрою і написано, що скидати сніг на тротуари і на проїжджу частину не можна, але саме це і відбувається. Усупереч відозвам Укравтодору, який просив прибрати машини, припарковані вздовж узбіч, ніхто цього не зробив з очевидної причини — ставити їх ніде, оскільки проблеми з паркуванням — це позасезонна проблема, і зі снігопадами вона тільки посилилася.

[ + – ] Припарковані машини і прибирання снігу

Заявок на службу тисячу пʼятсот пʼятдесят одна надходить кілька десятків на день, проте хоч вони нібито і виконуються, але ситуація не поліпшується. Зараз на сайті 5376 подібних заявок. Словом, коли до Києва приходить справжня зима зі снігом — відбувається одне й те саме — проблема вирішується, але не до кінця. У цілому пройти і проїхати можна, але не скрізь це можна зробити комфортно. Можливо, ситуацію могло б поліпшити збільшення штрафів балансоутримувачам, які просто чекають весни і не займаються прибиранням снігу, однак зараз це питання навіть не виноситься на розгляд. Тому городянам просто залишається чекати весни.

Депутат КМДА Владислав Михайленко в ефірі одного з телеканалів намагався пояснити, що ж мерія та Укравтодор роблять не так. На його думку, виною снігового колапсу стала незлагоджена робота комунальних служб і відсутність транспортної стратегії. І скільки б техніки на вулицю не вигнали, прибирання снігу ефективнішим не стає. Проблема повʼязана з відсутністю метро в багатьох районах міста, так киянам доводиться добиратися до метро з декількома пересадками наземним транспортом, який у таку погоду "стоїть".

А вивозити сніг у Києві вже нікуди, за словами депутата, залишилося тільки два майданчики, де ще є місце.

"Є два звалища снігу, одне з них на Саперно-Слобідській на правому березі біля Південного моста. У такому обсязі його нікуди вивозити", — зазначив Михайлівський.

Крім того, незлагоджена робота комунальних служб нівелює ті витрати грошей, які місто направляє на утримання техніки і робочих для розчищення вулиць. "Умовно кажучи, машина, яка очищає дорогу, проїжджає о 7 годині ранку, а двірник очищає прибудинкову територію о 5 годині ранку. Двірник о 5 годині почистив прибудинкову територію, а о 7 проїхав бульдозер і все це зняв на прибудинковій території. Тому від чистки ефекту ніякого немає", — підсумував депутат.

Коли все розтане?

За прогнозами, відлига настане в Києві вже з 20 лютого. На близьке потепління вказує те, що сніг, який засипав Україну в останні дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Однак очікувати того, що замети розтануть стрімко — не варто. Уночі все ще буде морозно, а плюсову температуру варто очікувати вже під кінець місяця.

Втім, прогнози на синоптичних сайтах, хоч і можуть видати плани навіть на найближчі десять днів, самі синоптики до прогнозування підходять бережно і розповідають тільки про день прийдешній. Оскільки погода непередбачувана на такий тривалий термін.

[ + – ] Прогноз погоди в Києві

Правда, тепер з потеплінням зʼявилася нова проблема — бурульки. Сніг на дахах тане, іноді падає вниз на припарковані машини і перехожих, іноді наростають бурульки, які також можуть завдати травми. Про це повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, проте пообіцяв, що всі вони будуть "зафіксовані й оброблені".

"Основна функція Департаменту міського благоустрою — контроль виконання правил благоустрою усіма субʼєктами господарювання, щоб Київ був безпечним для пересування. Усі без винятку порушення, як неприбраний сніг або бурульки, будуть зафіксовані й оброблені", — заявив Ткаченко.

А в КМДА відрапортували, що інспектори з благоустрою вже склали майже 50 протоколів за неприбрані бурульки за минулий день.